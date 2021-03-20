هزيمة الإمارات 33 مقابل صفر بمباراة تطبيعية مع الإحتلال تخللها طقوس يهودية (فيديو)

الدبور – هزيمة الإمارات حتى في مباراة تطبيعية أقيمت على أرضها تخللها طقوس يهودية سادت فريق دولة الإحتلال الإسرائيلي بالفوز على الإمارات على أرضها. لكن الإمارات قالت ان الهزيمة جاءت من باب التسامح الإماراتي وإكرام الضيف لا أكثر.

بينما علق النشطاء على تافشل الإماراتي وفوز الإحتلال كانت بسبب الطقوس الدينية اليهودية التي أقامها فريق الإحتلال وشارك فيها الفريق الإماراتي. ففريق الإحتلال له طقوسه الدينية أما الفريق الإماراتي فلا دين له يشارك مع الجميع.

وشهدت مباراة الرغبي التطبيعية التي انتهت بهزيمة المنتخب الإماراتي بنتيجة 33 مقابل صفر. احتفالات واسعة، وتبادلا للتهاني الرسمية بين تل أبيب وأبوظبي.

ونشر الناطق باسم رئيس حكومة الاحتلال أوفير جنلدمان السبت، مقطع فيديو قال إنه يظهر منتخبي إسرائيل والإمارات للرغبي، أثناء احتفالهم بشعيرة “الكيدوش” اليهودية، وهي تقديس ليوم السبت اليهودي.

صورة تذكارية من المباراة الودية بين منتخب الرغبي الإسرائيلي والمنتخب الإماراتي في ملعب دبي.🇦🇪🇮🇱@ofirgendelman pic.twitter.com/gKVkrjCGmv — إسرائيل في الخليج (@IsraelintheGulf) March 19, 2021

حتى في التطبيع فاشلين هزيمة الإمارات

ابطال السلام 🇦🇪🇮🇱 pic.twitter.com/pHFx5etrAZ — إسرائيل في الخليج (@IsraelintheGulf) March 19, 2021

هكذا استقبلت مجموعة الرجبي الاسرائيلية والاماراتية معاً يوم السبت وحسب طقوس وعادات اليهود، نموذج التسامح وتقبل الاخر في بلد التعددية 🇮🇱🇦🇪 @michaldivon pic.twitter.com/YcBRgjliRe — إسرائيل في الخليج (@IsraelintheGulf) March 19, 2021

يذكر أن الإمارات هرولت للتطبيع مع الإحتلال الإسرائيلي بشكل متسارع ومجاني بعد سنوات طويلة من التعاون تحت الطاولة. وأجبر الإحتلال الإمارات الإعلان عن هذا التطبيع وليس السلاك للعلن. في محاولة من رئيس وزراء الإحتلال كسب بعض النقاط من أجل الفوز في الإنتخابات القادمة.

وأجبرت الإمارات البحرين والسودان على اللحاق بقطار التطبيع. ويسعى بن زايد ولي عهد أبوظبي الحاكم الفعلي للإمارات ساحل عمان إلى ضم جميع الدول العربية والمسلمة إلى التطبيع مع الإحتلال.