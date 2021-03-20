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هزيمة الإمارات 33 مقابل صفر بمباراة تطبيعية مع الإحتلال تخللها طقوس يهودية (فيديو)

فيديولسعات
بواسطة وطن الدبور
هزيمة الإمارات
هزيمة الإمارات
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الدبور – حتى في مباراة تطبيعية أقيمت على أرضها تخللها طقوس يهودية سادت فريق دولة الإحتلال الإسرائيلي بالفوز على الإمارات على أرضها. لكن الإمارات قالت ان الهزيمة جاءت من باب التسامح الإماراتي وإكرام الضيف لا أكثر.

بينما علق النشطاء على تافشل الإماراتي وفوز الإحتلال كانت بسبب الطقوس الدينية اليهودية التي أقامها فريق الإحتلال وشارك فيها الفريق الإماراتي. ففريق الإحتلال له طقوسه الدينية أما الفريق الإماراتي فلا دين له يشارك مع الجميع.

وشهدت مباراة الرغبي التطبيعية التي انتهت بهزيمة المنتخب الإماراتي بنتيجة 33 مقابل صفر. احتفالات واسعة، وتبادلا للتهاني الرسمية بين تل أبيب وأبوظبي.

ونشر الناطق باسم رئيس حكومة الاحتلال أوفير جنلدمان السبت، مقطع فيديو قال إنه يظهر منتخبي إسرائيل والإمارات للرغبي، أثناء احتفالهم بشعيرة “الكيدوش” اليهودية، وهي تقديس ليوم السبت اليهودي.

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يذكر أن الإمارات هرولت للتطبيع مع الإحتلال الإسرائيلي بشكل متسارع ومجاني بعد سنوات طويلة من التعاون تحت الطاولة. وأجبر الإحتلال الإمارات الإعلان عن هذا التطبيع وليس السلاك للعلن. في محاولة من رئيس وزراء الإحتلال كسب بعض النقاط من أجل الفوز في الإنتخابات القادمة.

وأجبرت الإمارات البحرين والسودان على اللحاق بقطار التطبيع. ويسعى بن زايد ولي عهد أبوظبي الحاكم الفعلي للإمارات ساحل عمان إلى ضم جميع الدول العربية والمسلمة إلى التطبيع مع الإحتلال.

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