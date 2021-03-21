شاب من سلطنة عمان يبتكر منتجات مخصصة لإطعام الحيوانات الأليفة

الدبور – إبتكر شاب من سلطنة عمان منتجات مخصصة لإطعام الحيوانات الاليفة. وهو مشروع رسين وهو أول منتج مخصص في طعام القطط والكلاب بصناعة عمانية.

معاذ بن حميد الصبحي سجل إسمه بعلامته التجارية “بسين” كأول طعام مخصص للقطط بصناعة عمانية. وقد روعي في تصميم منتجاته معايير التغذية اليومية التي توصي بها جمعية مسؤولي مراقبة الأعلاف الأمريكية (AAFCO). إذ تتميز منتجات “بسين” بوصفة فريدة ومبتكرة. حيث أن 87٪ من البروتين الموجود في هذه المنتجات مأخوذ من الأسماك، إضافةً إلى احتوائها على الفيتامينات الحيوية والعناصر الغذائية الأساسية.

الصبحي اختار طريقا مختلفًا عن أقرانه فبعد حصوله على الشهادة الجامعية بتخصص هندسة كيميائية أسس مشروعه التجاري “بسين”، وتحدث عن بداياته قائلاً: بدأت رحلتي الابتكارية والريادية عندما اخترت تخصص الهندسة الكيميائية في كلية كالدونيان الهندسية، ففي أثناء الدراسة كان جل اهتمامي كسب المعارف والخبرات التي تؤهلني للقيام بمشروعي الخاص في المستقبل.

وأضاف الصبحي: بعد تخرجي باشرت في الخطوة التالية وهي التسجيل في مركز الابتكار الصناعي والذي عزز مهاراتي وقدراتي خلال ثلاثة أشهر من المحاضرات وورش العمل، استفدتُ من المعلومات التي حصلتُ عليها من خلال برامج المركز فضلًا عن التقائي بالمشاركين الآخرين؛ إذ تعرفت على تجاربهم وتخصصاتهم وابتكاراتهم.

شاب من سلطنة عمان

وبين الصبحي: كان مركز الابتكار الصناعي حلقة الوصل بيننا وبين ما نحتاجه من خبرات دولية ومحلية في المجالات الفنية والتجارية والإدارية والمالية – في كل مرحلة من مراحل رحلة ابتكارات “رسين”، كما كان المركز عونًا في بناء العلاقات المؤسسية.

وأكد معاذ الصبحي على أن مركز الابتكار الصناعي مكنه من استكشاف الأسواق العالمية من خلال نظام متابعة الفرص التجارية والمقارنة مع المنتجات الغذائية للحيوانات الأليفة الموجودة في السوق، واستكشاف طرق إضافة القيمة إلى وصفاتنا، والتميز بمنتجات “رسين”، وخلق ميزة تنافسية لهذه المنتجات، ويمكن القول أن الدعم الذي يقدمه مركز الابتكار الصناعي دعمٌ شاملٌ ودقيق؛ حتى أنهم أرسلوني في رحلة بحثية إلى ماليزيا تعرفتُ فيها على تجربتهم في مجالي.

وأوضح الصبحي: حظينا بتجربة إيجابية في السوق بحيث جذبت منجاتنا انتباه العملاء وحصلنا على دعمهم لمنتجنا المحلي. كما حصلنا على أصداءٍ إيجابية خلال مشاركتنا في معرض الابتكارات العمانية السابع. الذي يُعدُّ من أكبر الأحداث في السلطنة لعرض منتجات وخدمات الشركات الصغيرة والمتوسطة في مكان واحد.

فضلًا عن ردود الفعل الإيجابية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة. مؤكدا أن جميع منتجات ” بسين” عبارة عن علامات تجارية مسجلة؛ فنحن حريصون على حماية منتجاتنا المبتكرة.

وأردف الصبحي: كما ساعدني برنامج الابتكار في الشركات الناشئة التابع لـمركز الابتكار الصناعي في الحصول على أفكار مبتكرة وتحويلها إلى أعمال تجارية على أرض الواقع.

وتحدث الصبحي عن طموحه بالدخول في سوق التصدير قريبًا، وحلمه بأن تصبح علامته التجارية متواجدة في مختلف أسواق دول العالم.

المصدر: شؤون عمانية