فتاة إماراتية تشتكي على رجل في المحكمة هكذا ضحك علي واستغل طيبتي

الدبور – فتاة إماراتية في الإمارات بلد السعادة إشتكت على رجل متزوج كيف خدعها وضحك عليها. واستغل طيبتها لتنفيذ نيته السيئة والضحك عليها وخداعها. حيث دفعت الفتاة لرجل مؤخر زوجته ليطلقها ومن ثم يتزوجها. الرجل وافق وأخذ المبلغ منها ليدفعه لزوجته. ولكن الرجل غدر بالفتاة التي شاركت بخراب بيته ولم يتزوجها. ومع إنها في بلد التسامح لم تسامحه وشكت عليه في المحكمة لاسترداد ما دفعته أو يوفي بوعده ويتزوجها.

حيث ألزمت محكمة إماراتية رجلا مشكوا عليه بدفع مبلغ قدره 50 ألف درهم لفتاة كان قد وعدها بالزواج منها، إلا أنه نكث بوعده بعد أن دفعت عنه مؤخر زوجته السابقة.

وكانت الفتاة قد طالبت في دعوى رفعتها أمام محكمة العين الابتدائية بدفع 50 ألفا في ملف تنفيذ قضائي، في دعوى رفعتها زوجته السابقة، بالإضافة إلى 10 آلاف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابتها من جراء فعلة المشكو عليه.

وبحسب صحيفة ”البيان“ المحلية، أرفقت الفتاة الشاكية بمذكرتها صورة من كشف الحساب البنكي، وصورة من الإيصالين، مشيرة إلى أنها سددت المبالغ بهدف مساعدته في دفع المبالغ المستحقة لزوجته السابقة، وتضمن ذلك مؤخرها، وكافة النفقات الأخرى.

وقدم الحاضر عن المشكو عليه مذكرة طالب فيها برفض الدعوى. موضحاً أن الشاكية قامت برفع دعوى كيدية، انتقاماً من موكله، بعد أن غير موقفه من الزواج والارتباط بها. حيث أكد لها وجود مساعٍ حثيثة للعودة إلى زوجته السابقة، ما دعا الشاكية إلى رفع الدعوى.

وقررت المحكمة مخاطبة إدارة التنفيذ لبيان مقدم طلب الإيداع في ملف التنفيذ في دعوى الأحوال الشخصية. حيث أشار خطاب الإدارة إلى أن الشاكية كفلت المشكو عليه. وأنها حضرت في يوم آخر، وسددت المبالغ المستحقة بموجب إيصالات قبض صادرة عن قسم الأمانات.

وعقبت المحكمة في حيثيات حكمها بأن الثابت من أوراق القضية، أن الشاكية قامت بتكفل المشكو عليه، بما مؤداه استحقاق الشاكية للمبلغ محل المطالبة. والرجوع على المشكو عليه بما أدته عنه في ملف التنفيذ. مشيرة في الوقت نفسه إلى عدم استحقاقها تعويضا لعدم تقديمها ما يؤيد ويثبت تضررها، خاصة أنها قامت بملء إرادتها بكفالة الرجل.