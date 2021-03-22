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الهند تمنح جائزة غاندي للسلام لسلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد

عش الدبابير
بواسطة وطن الدبور
جائزة غاندي للسلام لسلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد
جائزة غاندي للسلام لسلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد
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الدبور – منحت جائزة غاندي للسلام، لعام 2019، إلى سلطان عُمان الراحل “قابوس بن سعيد” رحمه الله. جاء ذلك في بيان صادر عن الحكومة الهندية، حسبما نقلت “الرؤية” العُمانية.

وتمنح الهند الجائزة المذكورة منذ عام 1995 لأصحاب البصمات المضيئة في تحقيق السلام العالمي.

وذكر البيان أن “السياسيات المعتدلة والوسطية للسلطان الراحل أسهمت في معالجة القضايا الدولية، وكان له دور فى دعم جهود السلام في النزاعات والصراعات الإقليمية المختلفة”.

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واعتبر البيان أن السلطان “قابوس” هو مؤسس العلاقات الخاصة بين الهند وعمان. وتمكنت البلدان من بناء شراكة استراتيجية تحت قيادته.

جائزة غاندي للسلام

من جانبه، قال رئيس الوزراء الهندي “ناريندرا مودي” إن “السلطان قابوس صديق حقيقي للهند وأسهم في تطوير شراكة استراتيجية بين الهند وسلطنة عمان”.

ووصف رئيس الوزراء السلطان الراحل بأنه “زعيم صاحب رؤية ورجل دولة” و”منارة سلام للمنطقة والعالم”.

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