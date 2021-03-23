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هيفاء وهبي في أول فيديو لها “تيك توك” تثير ضجة واسعة وابنتها تظهر في مقطع آخر

فيديوفيديوعش الدبابير
بواسطة وطن الدبور
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
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الدبور – أثارت الفنانة هيفاء وهبي حالة من وضجة واسعة على وسائل التواصل الإجتماعي المختلفة. بعد ظهورها في فيديو جديد ولاول مرة على تيك توك الشهير لتبادل مقاطع الفيديو القصيرة والمثيرة.

وظهرت هيفاء وهبي وصديقتها عهد في مقطع الفيديو المنتشر. وقد ظهرتا بإطلالة عفوية تضعان الفولارد على رأسيهما كأنه حجاب. حيث أعلنت عهد توبتها إلى الله لتردّ عليها الفنانة اللبنانية “اللهم صلي على النبي”.

وأثار المشهد البسيط  الذي نشر على تيك توك. وتم تداوله على مختلف منصات التواصل، ضجة كبيرة بين متابعي هيفاء وإعجاب الالاف من المشاهدين. خاصة وأنه أول ظهور لهيفاء بفيديو خاص على تطبيق تيك توك.

ولكنه في نفس الوقت أثار غضب الكثير أيضا حيث إعتبره البعض إستهزاء بالدين الإسلامي. بينما قال البعض إنه مقطع من مسلسل قديم فقد أعادوا المشهد لا أكثر.

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وعلق الكثير من المتابعين بغضب بأن لا يجوز إستخدام في مثل هذه الطريقة. لأن المقطع ظهر وكأنه إستهزاء واضح بالدين وبالتوبة لله. وقال أحد المعلقين بدل أن تتوبي بحق وأنت على عتبة الخمسين من عمرك تقومين بالإستهزاء بالتوبة.

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يذكر أن هيفاء تلتزم الحجر المنزلي منذ العام الماضي بسبب فيروس كورونا. وتراجعت عن تقديم أي عمل فني في مصر. وتخشى على حياتها من الخروج والإختلاط. وكانت قد كسبت القضية التي رفعتها ضد مدير أعمالها السابق في مصر. حيث إتهمته بسرقة ملايين الدولارات وإستغلال منصبه بالنصب عليها والكذب والإدعاء إنها زوجته بالسر.

وظهرت ابنه هيفاء في مقطع فيديو في دولة الكويت وهي تأخذ لقاح كورونا. وقالت شكرا دولة الكويت ما بتفرقوا أبدا بين مواطن ومقيم.

 

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