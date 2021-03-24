هل حقا ستتزوج الراقصة الروسية جوهرة من رجل ثري في سلطنة عمان؟ ومن هو؟

الدبور -هل حقا ستتزوج الراقصة الروسية جوهرة من رجل ثري في سلطنة عمان؟ هذا ما تم تداوله في الفترة الأخيرة في الكثير من مواقع التواصل الإجتماعي. حيث تم نشر خبر إعتزال الراقصة الروسية المعروفة باسم جوهرة بعد زواجها من رجل أعمال من سلطنة عمان كما إشترط عليها.

حيث كشفت مصادر حقيقة ماتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول زواج الراقصة الروسية ايكاترينا اندريفا، والمعروفة باسم جوهرة . من شخصية عربية مهمة جداً.

وترددت شائعات أن جوهرة ستتزوج من شخصية عمانية مهمة وهو من الأثرياء المعروفين في الوطن العربي. وبعدها سوف تعتزل الفن نزولاً عند طلب الزوج.

ولكن نفت مصادر مقربة من الراقصة جوهرة أن يكون الثري من سلطنة عمان. وقال المصدر هو ليس ثرياً ولا رجل أعمال. ولا ينتمي الى سلطنة عُمان. بل هو من دولة عربية أخرى.

وقالت بعض المصادر أن الشخصية التي ستتزوجها الراقصة الروسية هي من الإمارات وليس سلطنة عمان. ونفت جوهرة أن يكون شخصية عامة أو ثري بل رجل حالته الماديو مقبولة ومن الطبقة المتوسطة. الأمر الذي شكك به الكثير من المقربين منها.

فلن تعتزل الراقصة عملها الذي تجني منه الذهب من أجل رجل رجل عادي لا قدرة له على تلبية طلباتها.

وكانت النيابة العامة المصرية قد وجهت للراقصة جوهرة العام الماضي تهمًا بـ«التحريض على الفسق والفجور، وإثارة الغرائز، والعمل دون ترخيص».

وجاء في التحقيقات أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا فيديو للراقصة مرتدية بدلة رقص شبه عارية، وتظهر فيها مفاتن جسدها، كما تظهر فيه الراقصة وهي تشير إلى أجزاء حساسة من جسدها، لإثارة غرائز الشباب.

أضافت التحريات أنه بالتحري عن الواقعة بمعرفة شرطة السياحة، تبين أن الراقصة تقدم فقرة للرقص الشرقي في ملهى ليلى بمنطقة الجيزة.

وألقت قوات شرطة السياحة القبض على الراقصة، وأقرت بأنها ظهرت في الفيديو المذكور، وأحيلت لنيابة قسم الجيزة للتحقيق معها. وقالت الراقصة إنها حضرت إلى مصر للسياحة، لكنها اتجهت للرقص الشرقي بعد فترة من مكوثها هنا.