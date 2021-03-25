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طريقة بن سلمان في القتل أصبحت الأكثر إستخداما: مصري يقتل عمه طعنا ويحرق جثته

لسعات
بواسطة وطن الدبور
طريقة بن سلمان أصبحت الأكثر إنتشارا بالقتل
طريقة بن سلمان أصبحت الأكثر إنتشارا بالقتل
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الدبور – طريقة بن سلمان في القتل اصبحت الأكثر شهرة واستخداما على مستوى الوطن العربي كله. ومع أن الطريقة كانت بشعة وفاشلة في نفس الوقت في إخفاء الجريمة والهروب من العقاب. إلا أن البعض مازال يستخدما بشكل كبير في مختلف المناطق في الوطن العربي.

فكما قتل ولي عهد بن سلمان الصحافي جمال خاشقجي ومن ثم قطع جثته وحرقها ليخفي الجريمة. أقدم مصري على قتل عمه ومن ثم حرق جثته في محاولة لإخفاء الجريمة فيما يبدو.

حيث أقدم شاب مصري، على قتل عمه طعنا بالسكين، ثم أشعل النار في جثته. وذلك في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

وبدأت القصة بتلقي الأجهزة الأمنية بلاغا بوجود محترقة في أحد المنازل، قبل أن تكشف التحقيقات أن مرتكب الجريمة هو نجل شقيق الضحية.

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وأفادت التحقيقات بأن الضحية البالغ 71 عاما، توجه في يوم الواقعة لزيارة نجل شقيقه، وحدثت بينهما مشادة كلامية، قام على إثرها الجاني (36 عاما) بطعن عمه بسكين، ثم أشعل النار في جثته.

وحررت النيابة محضرا بالواقعة، فيما تواصل تحقيقاتها لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

طريقة بن سلمان في القتل

يذكر أن ولي عهد السعودية أقدم على الصحافي السعودي جمال خاشقجي بطريقة بشعة داخل مقر قنصلية بلاده في إسطنبول. حيث قام بتقطيع جثته عن طريق فريق كامل أرسله بطائرة خاصة إلى . ومن ثم قام بنقل الأجزاء المقطعة بواسطة شنط كبيرة إلى القنصل السعودي.

القنصل الذي بدوره كان قد جهز فرنا حراريا كبيرا تم حرق المقطعة فيه وتذويبها تماما بدرجة حرارة عالية وبإستخدام مواد كيميائية كما كشفت السلطات التركية بتحقيقاتها الخاصة التي إطلع عليها العالم كله. وصدر تقرير وكالة المخابرات الامريكية الذي أدان ولي عهد السعودية صراحة بعد أن سمح الرئيس الأمريكي بنشره.

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