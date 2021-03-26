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فنانة عمانية بعد طلاقها الثاني: حسبي الله أبحث عن رجل وليس ذكر (فيديو)

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بواسطة وطن الدبور
فنانة عمانية زارا البلوشي
فنانة عمانية زارا البلوشي
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الدبور – خرجت فنانة عمانية بمقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل تتحدث عن طلاقها الثاني وصدمتها بزوجها الذي خدعها. وقالت حسبي الله ونعم الوكيل. أبحث عن رجل وليس ذكر أرتبط به.

و تحدثت الفنانة العمانية المقيمة في السعودية زارا البلوشي، عن سبب انفصالها عن زوجها. بعد زواج هو الثاني لها، لم يستمر إلا حوالي شهر فقط.

وألمحت فنانة عمانية زارا البلوشي، في مقطع فيديو بثته على حسابها في تطبيق ”سناب شات“ إلى أنها خدعت في زوجها. مشددة على أنها ”بوجوده وغير وجوده كما هي ولم يضف إليها أي شيء“.

واعتبرت زارا البلوشي أن اختيارها كان سيئا. لافتة إلى أنه (زوجها) كان يكذب عليها. ولم يكن سندا لها كما وعدها مردفة: ”ما كان أخ اخس صرت أصدق هالزمن“.

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وأضافت: ”أبغى أرتبط برجل أد كلمته ومواعيده ووقته.. الحمد لله عندي خير وهو عنده خير ماني جاية عشان فلوسه ولا هو جاي عشان فلوسي ولا جاي عشان شهرة ولا شي حسبي الله ونعم الوكيل“.

وتابعت قائلة: ”أتحسب عليه. خلى الناس تتشمت فيني وأهلي لأ وصحباتي كلهم كانوا مقتنعين إنو صح لكن وأنا اللي كنت أبغى اتزوج“.

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وأشارت إلى أنها تعاني حالة صدمة. فقالت: ”الحين أبغى أضرب أحد مو أي أحد أضربه هو (زوجها) أحس جاتني زي حالة ربو وضيق على صدري ماقدر أتكلم“.

وفي وقت سابق كشفت زارا البلوشي عبر مقطع فيديو عن انفصالها رسميا عن زوجها موضحة أنها ”لا تود تكرار تجربة عدم الإعلان عن انفصالها، على غرار زواجها الأول“.

وسبق أن تزوجت البلوشي في آذار مارس 2014 من المخرج السعودي سمير عارف، لكنهما انفصلا عام 2019، ولم يعرف الجمهور هوية العريس الجديد، وسط تكهنات بأنه زميلها الفنان سعيد القحطاني.

 

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