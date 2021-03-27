اللبنانية كارين رزق الله تعرض جسدها العاري وتعلق جسدي رزق الله لي وافتخر به

الدبور – الممثلة اللبنانية كارين رزق الله عرضت جسدها العاري بصورة نشرتها على حسابها في موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستغرام. وأثارت ضجة واسعة بين متابعيها بظهورها العاري تماما والذي اعتبرته حرية شخصية وجسدها هو رزق من الله يجب أن تفتخر به.

و أثارت الممثلة اللبنانية كارين رزق الله الجدل في الصورة الجريئة لها والتي بدت فيها جالسة على كرسيّ وتغطي جسدها العريان بيديها وبجاكيت بيج اللون على كتفيها. الأمر الذي أحدث صدمةً لدى المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي. الذين انقسموا كالعادة بين مؤّيد لصورة كارين التي أبرزت جمالها وأنوثتها من دون خدش الحياء. وبين من اعتبرها صورة غير لائقة وجريئة جداً.

وبعد الجدل الذي أُثير حول أحدث جلسة تصوير لها خرجت الممثلة كارين عن صمتها وأكدّت في رسالة صوتيّة لبرنامج ET بالعربي. “أنّ الانتقاد هو حريّة وحق لكلّ شخص طالما يلتزم النقد المهذب”. وأعربت عن تأييدها وشكرها كلّ شخص يُعبّر عن إعجابه وهي تحترم رأيه. وشددت في الوقت عينه على أنها على قناعة تامة بما تقوم بفعله. معتبرةً “أنّ حرية الناس ورأيهم هما مقدسان”.

ونفت كارين تعرّضها للمضايقة من هذه الانتقادات. بالقول “طبعاً ليس من المفروض أن يزعل أي أحد مثلي في حال أثيرت جدليّة معينة حول صورة ما. لانه في النهاية نحن ننشرها على منصّة وعلينا أن نتوّقع أنّ هناك أناساُ تؤّيد وأخرى تُعارض”. وتمنت “أنّ يحترم الناس رأيها وخيارها كما هي تحترم بالتالي رأيهم وانتقاداتهم”.

وتعتبر كارين رزق الله أن جسدها الجميل هو رزق الله. ولا يجب أن تحرم جمهورها منه ومن الإستمتاع به. لذلك قامت بالتصوير بهذه الطريقة. ولو سمحت مواقع التواصل الإجتماعي بنشر الصور العارية تماما لتعرت لجمهورها أكثر. من باب الحرية وتوزيع الإبتسامه على جمهورها بمشاركة جسدها العاري معهم.

وتجدر الإشارة إلى أن كارين تُطّل في السباق الرمضاني المقبل بعملين دراميين. الأول لبناني وهو بعنوان “راحوا” من كتابة كلوديا مارشيليان وإخراج وإنتاج نديم مهنا MNPRO بروداكشن. ومن بطولة مجموعة كبيرة من الممثلين اللبنانيين. من بينهم بديع أبو شقرا، نيقولا مزهر، جوزيف بو نصار، نهلا داوود، بريجيت ياغي، مجدي مشموشي. انطوانيت عقيقي، ماري أبي جرجس، برناديت حديب. فيصل إستواني، طوني عاد، رنده كعدي، تانيا فخري وغيرهم. والشارة الصوتية قدّمتها النجمة اللبنانية نانسي عجرم وهي أغنية “ما تحكم عا حدا” التي حظيت بانتشار واسع منذ طرحها.

كما تشارك كارين في بطولة المسلسل الرمضاني بعنوان “350 جرام”. وهو دراما مشتركة من بطولة النجمين السوريين عابد فهد وسلوم حداد. بالاشتراك مع مجموعة من الممثلين أبرزهم خالد نجم، غريس قبيلي، مصطفى سعد الدين وهو من تأليف ناديا الأحمر، وإخراج محمد لطفي.