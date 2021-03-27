شاهد ماذا فعلت سيدة سعودية بمحطة وقود في جدة بحادث بسيط (فيديو)

الدبور – إنتشر على مواقع التواصل مقطع فيديو لحادث مروع وقع في محطة تعبئة الوقود في جدة في السعودية. حيث صدمت سيدة سعودية مضخة في محطة تعبئة الوقود عند محاولتها تعبئة مركبتها.

ولم تستطع السيدة التحكم بسيارتها حيث خرجت عن المسار مع أن السرعة بطيئة إلى إنها إستمرت بالقيادة فوق محطة التعبئة مما أدى إلى تحطمها ومن ثم إشتعال النيران بها.

وهرع عمال المحطة لمحاولة السيطرة على النيران التي إنتشرت في المحطة. بينما رجعت السيدة بسيارتها وغادرت المكان وكأن شيئا لم يحدث.

فيديو | كاميرا مراقبة توثق لحظة اصطدام امرأة بمحطة وقود بجدة مما ادى لاحتراق المحطة.

؛ pic.twitter.com/ksFrQkfW44 — مجتمعنا (@KSASociety) March 27, 2021

وأثار المقطع الكثير من التعليقات من قبل النشطاء في السعودية. منها الساخر ومنها المتنمر على المرأة وقيادتها. ومنها المدافع عن السيدة وتحول النقاش إلى ساحة حرب بين المتابعين.

حيث قال أحدهم معلقا ما نصه كما لسع الدبور: “عشرين الف صدموا المحطات ماعمرهم قالوا رجل يصدم المحطة ! حملة خبيثة غير مباشرة ضد حقوق المرأة ؟!!”

وقال آخر ما نصه: “هاه وش باقي بعد مااصطدموً فيه باقي بيوت الناس ؟!؟ يارب نسالك الستر والسلامه ..”

وقال آخر كما لسع الدبور: “السبب هو القيادة بدون رخصة او بدون تمرّس كافي فقط ، ولا كثير من النساء مع الوقت يسابقونك بالدايري ، الاستهتار الزايد قد يقتل ناس وليتهم يفهمون المستهترات بالقيادة “والامور سهلات”

السبب هو القيادة بدون رخصة او بدون تمرّس كافي فقط ، ولا كثير من النساء مع الوقت يسابقونك بالدايري ، الاستهتار الزايد قد يقتل ناس وليتهم يفهمون المستهترات بالقيادة "والامور سهلات" 😑 — Saud 🇸🇦 (@Saud93_MD) March 27, 2021