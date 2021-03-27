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شاهد ماذا فعلت سيدة سعودية بمحطة وقود في جدة بحادث بسيط (فيديو)

فيديوفيديوعش الدبابير
بواسطة وطن الدبور
سيدة سعودية تصدم محطة الوقود في جدة
سيدة سعودية تصدم محطة الوقود في جدة
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الدبور – إنتشر على مواقع التواصل لحادث مروع وقع في محطة تعبئة الوقود في جدة في السعودية. حيث صدمت سيدة مضخة في محطة تعبئة الوقود عند محاولتها تعبئة مركبتها.

ولم تستطع السيدة التحكم بسيارتها حيث خرجت عن المسار مع أن السرعة بطيئة إلى إنها إستمرت بالقيادة فوق محطة التعبئة مما أدى إلى تحطمها ومن ثم إشتعال النيران بها.

وهرع عمال المحطة لمحاولة السيطرة على النيران التي إنتشرت في المحطة. بينما رجعت السيدة بسيارتها وغادرت المكان وكأن شيئا لم يحدث.

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وأثار المقطع الكثير من التعليقات من قبل النشطاء في السعودية. منها الساخر ومنها المتنمر على وقيادتها. ومنها المدافع عن السيدة وتحول النقاش إلى ساحة حرب بين المتابعين.

حيث قال أحدهم معلقا ما نصه كما لسع الدبور: “عشرين الف صدموا المحطات ماعمرهم قالوا رجل يصدم المحطة ! حملة خبيثة غير مباشرة ضد المرأة ؟!!”

وقال آخر ما نصه: “هاه وش باقي بعد مااصطدموً فيه باقي بيوت الناس ؟!؟ يارب نسالك الستر والسلامه ..”

وقال آخر كما لسع الدبور: “السبب هو القيادة بدون رخصة او بدون تمرّس كافي فقط ، ولا كثير من النساء مع الوقت يسابقونك بالدايري ، الاستهتار الزايد قد يقتل ناس وليتهم يفهمون المستهترات بالقيادة “والامور سهلات”

 

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