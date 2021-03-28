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محمد عساف يكشف لأول مرة كواليس قصة زواجه والخوف الذي سيطر عليه (فيديو)

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بواسطة وطن الدبور
محمد عساف
محمد عساف
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الدبور – كشف الفنان الفلسطيني عساف، لأول مرة تفاصيل قصة زواجه وكيفية تعرفه زوجته ريم عودة بعد مرور 7 أشهر على زواجه منها. موضحًا أنه التقى بها بالصدفة ودون أي ترتيب خلال رحلة له في لندن.

وقال محمد عساف – في تلفزيونية- إن شقيقها قام بالتعرف عليه ومصافحته فور رؤيته. وطلب منه أن يلتقطوا معه صورة ومجرد ما رآها بانجذاب نحوها. وبحث عنها بعد ذلك حتى استطاع الوصول إليها وبدأت بينهما محادثات عادية دون أي حديث حول الزواج ثم بعد فترة شعر بالحب نحوها.

ولفت الفنان الفلسطيني الشاب إلى أنهما تقابلا بعد ذلك مجددًا في لندن. وزار منزل أهلها عدة مرات، وشعر بانجذاب نحو عائلتها بسبب الألفة والحميمية التي تجمعهم. وقررا الزواج بعد وقوعهما في الحب.

وأشار محمد عساف إلى أنها كانت خائفة منه في البداية. وقالت له إن حياة المشاهير مخيفة بينما هي تريد الاستقرار في حياتها. ولكنه استطاع طمأنتها، موضحًا أن أهم ما يجذبه في زوجته هو هدوؤها وعقلها ورزانتها وطيبة قلبها.

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وكان قد فاجأ الفنان الفلسطيني محمد عسّاف، لقب ”آراب أيدول“، جمهوره ومحبيه بزفافه على من خارج الوسط الفني خلال شهر أغسطس الماضي .

زواج محمد عساف

وأعلن عن زواج محمد عساف، مواطنه المغني والمنتج قاسم النجار. وذلك من خلال صورة جمعتهما عبر صفحته الرسمية في ”فيسبوك“. حيث هنأه على الزواج السعيد معربا عن فرحته بوجود مناسبة سعيدة في عام 2020 وسط زخم الأحداث السيئة على بلدان العالم.

 

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