الشاهين العماني يكشف هوية أحد ذباب الإمارات وكيف تحول إلى أنثى

الدبور – الشاهين العماني المغرد المعروف من سلطنة عمان. والذي إشتهر بدفاعه القوي عن وطنه ضد كل من يحاول بث الفتنة ونشر الأكاذيب وايضا من يحاول سرقة تاريخ السلطنة العريق وينسبه لنفسه في محاولة لمعالجة عقد النقص.

الشاهين بتغريدة جديدة كشف هوية أحد ذباب الإمارات وكيف تحول إلى أنثى أو مخنث ليعاود بث سمومه ضد السلطنة. وهو النهج الذ أعتمده الذباب الإماراتي في الأشهر الأخيرة. حيث تحول معظم الذباب إلى أسماء فتيات.

وقال الشاهين العماني بتغريدة لسعها الدبور كشف فيها أصله ما نصه: “صباح الخير عزيزي سبال. يعني شاد حيلك ومنتحل هوية بنت سعودية. وعامل فيها سماحة المفتي وقريب تطلع لك لحية. وشغال حيل في الفتنة الطائفية ،، ونسيت تحذف ردك قبل سنتين اللي كاتب فيه (الله يحفظ لنا شيوخنا عيال زايد) ؟ ياخي انتو بشر والا بغال والا شو بالضبط !! كمية أخطاء ذبابية هائلة”.

وجاء رد الشاهين على تغريدة نشرها أحد الذباب الإماراتي منتحلا صفة فتاة سعودية. في محاولة لبث الفتنة كعادته وعملهم الشيطاني الذي لا ينتهي أبدا. هاجم فيها السلطنة وعمل بصفة مفتي عيال زايد.

الشاهين العماني والتصدي للفتنة

صباح الخير عزيزي سبال ❤

يعني شاد حيلك ومنتحل هوية بنت سعودية وعامل فيها سماحة المفتي وقريب تطلع لك لحية وشغال حيل في الفتنة الطائفية ،، ونسيت تحذف ردك قبل سنتين اللي كاتب فيه (الله يحفظ لنا شيوخنا عيال زايد) ؟

ياخي انتو بشر والا بغال والا شو بالضبط !! كمية أخطاء ذبابية هائلة https://t.co/EIe8LK61iD — 🦅الشاهين 𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭 🇴🇲 (@_FALCON_01) March 30, 2021

يذكر أن الذباب الإماراتي تحول خلال الأشهر الأخيرة إلى انتحال أسماء فتيات. وذلك بعد فشلهم بالتأثير على المجتمع الخليجي والعربي بشكل عام. وتضع تلك الفتيات بالعادة صور بن سلمان أو تدعي إنها من السعودية بالذات.

وهناك مجموعة منهم أيضا تنتحل أسماء فتيات من مصر والمغرب والجزائر. والمقر الرئيس لهم هو دبي. ومن الحسابات ما كان أصلا يغرد بأسماء إماراتية. وحتى لا يكشفها تويتر إنها حسابات جديدة تم إسخدامها مع تغيير الاسم والصورة ومكان الإقامة.