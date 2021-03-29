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الشاهين العماني يكشف هوية أحد ذباب الإمارات وكيف تحول إلى أنثى

لسعات
بواسطة وطن الدبور
الشاهين العماني يكشف هوية أحد الذباب في الإمارات
الشاهين العماني يكشف هوية أحد الذباب في الإمارات
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الدبور – الشاهين العماني المغرد المعروف من سلطنة . والذي إشتهر بدفاعه القوي عن وطنه ضد كل من يحاول بث الفتنة ونشر الأكاذيب وايضا من يحاول سرقة تاريخ العريق وينسبه لنفسه في محاولة لمعالجة عقد النقص.

الشاهين بتغريدة جديدة كشف هوية أحد ذباب الإمارات وكيف تحول إلى أنثى أو مخنث ليعاود بث سمومه ضد السلطنة. وهو النهج الذ أعتمده الذباب الإماراتي في الأشهر الأخيرة. حيث تحول معظم الذباب إلى أسماء فتيات.

وقال الشاهين العماني بتغريدة لسعها الدبور كشف فيها أصله ما نصه: صباح الخير عزيزي سبال. يعني شاد حيلك ومنتحل هوية بنت سعودية. وعامل فيها سماحة المفتي وقريب تطلع لك لحية. وشغال حيل في الفتنة الطائفية ،، ونسيت تحذف ردك قبل سنتين اللي كاتب فيه (الله يحفظ لنا شيوخنا عيال زايد) ؟ ياخي انتو بشر والا بغال والا شو بالضبط !! كمية أخطاء ذبابية هائلة”.

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وجاء رد الشاهين على تغريدة نشرها أحد الذباب الإماراتي منتحلا صفة فتاة سعودية. في محاولة لبث الفتنة كعادته وعملهم الشيطاني الذي لا ينتهي أبدا. هاجم فيها السلطنة وعمل بصفة مفتي عيال زايد.

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يذكر أن الذباب الإماراتي تحول خلال الأشهر الأخيرة إلى انتحال أسماء فتيات. وذلك بعد فشلهم بالتأثير على المجتمع الخليجي والعربي بشكل عام. وتضع تلك الفتيات بالعادة صور بن سلمان أو تدعي إنها من بالذات.

وهناك مجموعة منهم أيضا تنتحل أسماء فتيات من مصر والمغرب والجزائر. والمقر الرئيس لهم هو . ومن الحسابات ما كان أصلا يغرد بأسماء . وحتى لا يكشفها تويتر إنها حسابات جديدة تم إسخدامها مع تغيير الاسم والصورة ومكان الإقامة.

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