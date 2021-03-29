شاهد تمكين المرأة في مدينة رسول الله وماذا فعل بن سلمان بسيدة فقيرة؟ فيديو

الدبور – في مقطع فيديو يظهر تمكين المرأة في السعودية وفي مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام بالذات. في المدينة المنورة ظهرت سيدة سعودية تصرخ من الألم بعد تمكينها والإعتداء عليها بجريمة لا تغتفر أبدا خصوصا مع رؤوية بن سلمان الجديدة للمرأة السعودية.

في مقطع الفيديو الذي إنتشر على منصات وسائل التواصل الإجتماعي. ولم يتأكد الدبور بعد من تاريخ الحادثة ولكنها وقعت في المدينة المنور كما قالت السيدة الضحية. وظهرت سيدة سعودية تصرخ بعد الإعتداء عليها من البلدية وتحطيم أداة الجريمة التي كانت تمتلكها.

جريمة السيدة السعودية إنها لم تفهم تمكين المرأة. حيث كانت تحاول العيش بكرامة وكانت تبيع الشاي والقهوة في الشارع لتطعم أهلها بشرف وكرامة بدل الإنتظار من تمكين المرأة وتحويلها لأداة للرقص في حفلات ترفيه تركي آل الشيخ فقط.

مقطع الفيديو المؤلم الذي ظهرت فيه السيدة السعودية وهي تناجي من ظلمها وهو ولي عهد السعودية بن سلمان نفسه. وتقول له شوف يا ولي العهد شوف يا محمد بن سلمان. أنا سيدة تبيع الشاي والقهوة يرمون أغارضي بهذه الطريقة.

وأضافت هذا ما يحدث بالمدينة المنورة. رفقا بالأرامل رفقا بالأرامل. ولم تعلم السيدة السعودية الأرملة أن التمكين فقط للفتيات الراقصات في حفلات الترفيه لا أكثر.

أرملة من #المدينة تقوم ببيع الشاهي في الطريق، شاهد ماذا فعلت بها البلدية 👇

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حسبنا الله ونعم الوكيل#تمكين_المرأة pic.twitter.com/OrTRP4dwUj — حقوق الضعوف (@hukusfof) March 30, 2021

وعلق أحد النشطاء على مقطع الفيديو كما لسع الدبور ما نصه: “لا حول ولا قوة إلا بالله، أمثل هذا يحدث في مدينة رسول الله ؟ الله المستعان ! أليس في المدينة من يستر هذه المرأة ويتزوجها ويعيلها وله أجر كبير عند الله ؟ ألم تعد لنا غيرة على نساء المسلمين ؟؟ أفيقوا يرحمكم الله!”