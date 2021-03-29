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دراسة جديدة: لقاحا فايزر وموديرنا يمنعان العدوى بفيروس كورونا

عش الدبابير
بواسطة وطن الدبور
لقاحي فايزر وموديرنا
لقاحي فايزر وموديرنا
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الدبور – في دراسة جديدة تبشر بالخير، أظهرت دراسة أن لقاحي فايزر وموديرنا المضادين لفيروس كورونا المستجد فعالان ليس فقط في الإصابة بالمرض ولكن أيضا في عدم انتقال الفيروس إلى الشخص الذي يتم تطعيمه بأحدهما.

وبحسب الدراسة التي أجراها المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها ونشرت نتائجها الإثنين. فإن الحصول على جرعتين من أحد اللقاحين يوفر مناعة بنسبة 90% ضد العدوى. وكانت الدراسات السابقة قد أظهرت قدرة اللقاحين على الوقاية من المرض أو تقليل أعراض الإصابة واحتمالات الوفاة.

وأظهرت الدراسة الأخيرة أن اللقاحين اللذين تم تطويرهما باستخدام تكنولوجيا مرسال الحامض الريبي يقللان فرص انتشار الفيروس في الظروف الطبيعية. وكانت دراسة سابقة قد أظهرت أن تناول جرعة واحدة من فايزر تقلل فرص العدوى بالفيروس بنسبة تصل إلى 85%.

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وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن دراسة مركز مكافحة الأمراض شملت حوالي 4000 شخص من الفئات الأشد عرضة لفيروس كورونا المستجد من العاملين في مجالات الرعاية الصحية والمعلمين وعمال الخدمات خلال الفترة من منتصف كانون الأول/ديسمبر الماضي إلى منتصف آذار/مارس الحالي، مع إعطاء اللقاحات للمواطنين الأمريكيين على نطاق واسع.

وكانت هذه المجموعات من أوائل من حصلوا على تطعيم لقاحي فايزر وموديرنا. إلى جانب كبار السن باعتبارهم الأشد عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد والتضرر من أعراضه.

وخضع المشاركون في الدراسة لتحليل الأجسام المضادة أسبوعيا. إلى جانب رصد أي أعراض تظهر عليهم. وقارن الباحثون بين معدل الإصابة بفيروس كورونا المستجد بين أفراد هذه المجموعات الأكثر عرضة للعدوى قبل الحصول على التطعيم وبعد الحصول عليه لتقدير مدى فاعلية اللقاحات في منع الإصابة بالمرض أو منع العدوى بالفيروس.

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