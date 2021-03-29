ميريام فارس تنشر صورة لها وهي بالمايوه الفاضح وتثير حالة من الجدل(صورة)

الدبور – نشرت الفنانة اللبنانية ميريام فارس صورة جديدة لها وهي بالمايوه على شاطئ البحر. وأثارت الصورة حالة من الجدل كالعادة على مواقع التواصل الإجتماعي. بين من رأى ‘نها عادية وأكثر من عادية، وبين من اعتبرها خادشة للحياء ولا تجوز أن تنشرها هي بنفسها. فهي صورة قامت صاحبتها بنشرها بكل فخر للعامة.

وبدت ميريام فارس وهي ترتدي رداء بلون أبيض فوق لباس المايوه. لكن هذا الرداء لم يستطع إخفاء المايوه بشكل كامل في الصورة التي إلتقطت من الخلف.

ما أثار جدلاً بين الناشطين الذين انقسموا بين من رأى الصورة ساحرة وبين من انتقدها. داعياً الفنانة ميريام إلى ” الحياء”، وقال أحدهم ” إن لم تستح فافعل ما شئت”.

وبين التعليقات من استهجن الصورة بسؤاله ” شايفين اللي أنا شايفو؟”، لتجيبه إحداهنّ ” لا ابداً ما مبيّن شي”.

لكن بعض الناشطين أبدوا إعجابهم بالصورة الطبيعية على أبواب الربيع وعلّق أحدهم عليها بالقول” ما أروعَك”.

إطلالة مريام فارس😍 pic.twitter.com/te31kqp4UR — الاحداث حول العالم | 🎥 (@ImexlIG) March 29, 2021