إلهام شاهين تهاجم أحمد زاهر لأنه يرفض المشاهد الساخنة: يجب فصل الدين عن الفن

الدبور – إلهام شاهين ممثلة الإغراء العجوز يستفزها كل من يرفض المشاهد الساخنة في السينما أو التلفزيون. وتهاجم كل من له رأي مختلف فيها أو يرفضها سواء بناء على العادات العربية الأصيلة أو الدين. ولكنها ترى أن كل من يرفضها أو ينتقدها هو من الإخوان او من باب ديني. لذلك طالبت بفصل الدين عن الفن كما قالت.

ورفضت العجوز المتصابية المصرية إلهام شاهين. التصريحات التي أطلقها النجم أحمد زاهر، والتي وصف فيها المشاهد الجريئة في السينما بـ”السيئة الجارية”.

وكان الممثل المصري أحمد زاهر أحدث ضجة في وقت سابق بسبب قوله إن “الأحضان والقبلات تعد سيئة جارية في حق صاحبها”. أي أنه يرفض هذه المشاهد. بدورها علّقت إلهام شاهين على تلك التصريحات في حديث نقلته صحيفة الوطن المحلية، بالقول إنها ترفض ما أسمته بـ”خلط الدين بالفن”. مطالبة الفنانين بعدم الحديث في الأمور التي لا تخصهم.

وقالت الممثلة المصرية البالغة من العمر (60 عاما). “الدين لوحده والفن لوحده والسياسة لوحدها كل حاجة لازم تبقى لوحدها منخلطش الأمور ببعضها. ومش كل واحد يكلم في شيء مش بتاعه”.

وهاجمت إلهام شاهين مواطنها أحمد زاهر. قائلة “لو أنت مش محترم الفن وأهل الفن، بلاش تبقى موجود معاهم. ومش بحب اللي يقولوا آراء دينية جوه الفن، دي حاجة ودي حاجة”.

أحمد زاهر، قال بدوره في تصريحات سابقة “أنا إنسان شرقي ومربي بناتي على خطوط حمراء معينة. فالمشاهد الساخنة سيئة جارية، وهتفضل جارية في حياة صاحبها وحياة ولاده وأحفاده”

وأضاف “أنا عمري ما قدمت مشاهد ساخنة وزي ما عملت القيود دي لنفسي بناتي برده عندهن نفس القيود”. كما رد الفنان المصري، على منتقدي شغل بناته بالتمثيل مؤكدا أنه لم يتوسط لهن. وقال زاهر خلال ظهوره في برنامج “كلمة أخيرة” على شاشة “ON”. “أصررت على إبعاد ملك وليلى عن التمثيل لفترة 8 سنوات حتى لا أكرر خطأ بعض نجوم الأطفال الذين شاهدهم الجمهور في كل مراحل حياتهم فمل منهم. فالجمهور عندما يشاهد الممثل في كافة المراحل يظل يراه طفلا ويحاسبه بعنف”.

وكانت قد صرحت الهام شاهين أن والدها مات وهو غاضب عليها وقالتها بكل فخر بسبب التمثيل. لأنه كان متعصب جدا خيث لم يدخلها أي مدرسة مختلطة في حياتها.

وفي سياق آخر، كشفت الفنانة المصرية إلهام شاهين أنها تحرص في شهر رمضان على متابعة جميع المسلسلات. خاصة أنها شاهدت عددا من الفيديوهات الدعائية لبعض المسلسلات التي ستعرض خلال شهر رمضان. ووصفت إلهام شاهين تلك الأعمال بالجيدة جدا هذا العام، وقالت “بحب اشوف كله سواء لأصدقائي الجيل الكبير أو الشباب الصغير بحب اشوف عاملين إيه”.