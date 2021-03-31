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الفنان إبراهيم الحربي يروي تجربته القاسية مع فيروس كورونا في أول ظهور له

فيديوفيديوعش الدبابير
بواسطة وطن الدبور
إبراهيم الحربي
إبراهيم الحربي
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الدبور – الفنان إبراهيم الحربي وفي أول علني له بعد إصابته بفيروس كورونا. تحدث بكل صراحة عن تجربته القاسية مع هذا الفيروس وصراعه معه حتى وصل به الحال إلى نقله بواسطة سيارة إسعاف إلى . وهناك عاتبه الدكتور لأنه لم يراجع المستشفى إلا بعد أن ساءت حالته.

وقال إبراهيم الحربي الفنان السعودي المقيم في الكويت، خلال حلوله ضيفا على برنامج ليالي الكويت. إنه في البداية ظل يتناول مسكنات وفيتامينات. لكنّ حالته لم تستجب لتلك الأدوية؛ حتى وصل به الأمر إلى نقله للمستشفى بسيارة الإسعاف.

وأضاف: ”هناك عانيت كثيرا من شدة ما رأيت. فالكثير ممن أصيبوا كانوا في حالة يرثى لها. ونقل العديد منهم للعناية المركزة. لدرجة أن الأطباء كانوا يقولون يا ليتهم كانوا يسمعون الكلام. ويأخذون حذرهم، أما أنا فقد عانيت من سعال، وضيق في التنفس استمر طويلا“.

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وأعرب إبراهيم الحربي عن استيائه من الشائعات التى خرجت أثناء وجوده في المستشفى لتلقي العلاج. وقال الناس عبرت بطريقة خطأ. وأضاف هذا المرض خطير ولا يستهان به وكانت تجربة صعبة جدا. وليس له علاج لذلك على الجميع أخذ اللقاح.

وقال للأسف الكثير منا يستهين بهذا المرض ويعتبره زكام عادي ولا يشكل أي خطورة. ولكنه مرض خطير ومتعب.

يذكر أن الفنان السعودي إبراهيم الحربي، تعاقد أخيرا على تصوير فيلم بعنوان ”الكيلو 300″، في الكويت ليعرض عبر منصة ”شاهد“، وهو من تأليف بندر طلال السعيد، وإخراج ثامر العسلاوي، ويشارك في البطولة مرام البلوشي وعبدالله الخضر ومحمد الفيلكاوي ومحمد الصراف.

إبراهيم الحربي يتحدث بالفيديو عن تجربته

 

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