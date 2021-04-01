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شاهد فتاة بريطانية تنهار لحظة سماع الأذان في تركيا… فيديو

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بواسطة وطن الدبور
فتاة بريطانية
فتاة بريطانية
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الدبور – إنهارت فتاة بريطانية لحظة سماعها الآذان في أحد مساجد تركيا. وظعرت في الفيديو في لحظة ذهول وانهارت من بعد سماع صوت الآذان في ساحات المسجد.

وتأثرت الشابة البريطانية كانت تزور إسطنبول في تركيا من صوت الآذان. وانهارت في البكاء في فيديو تم تداوله بشكل واسع عبر منصات وسائل التواصل الإجتماعي المختلفة.

ويظهر في الفيديو الذي نشرته قناة “RIFISION TV” على “يوتيوب” لحظات انفعال الشابة البريطانية عند سماع صوت الأذان.

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ووضعت الشابة يدها على وجهها وبدأت بالبكاء وقالت: “يا إلهي هذا مذهل… هذا بالفعل مذهل”، في مشهد تناقلته الكثير من وسائل .

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فتاة بريطانية ولحظة رفع الآذان

 

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