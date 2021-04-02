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السلطات الأمريكية تكشف هوية منفذ هجوم الكونغرس.. مسلم أسود (صور)

صورةلسعات
بواسطة وطن الدبور
هجوم الكونغرس
هجوم الكونغرس
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الدبور – كشفت السلطات الأمريكية عن هوية منفذ وهو أمريكي أسود يتبع جماعة أمة الإسلام كما عرف على نفسه في صفحته الخاصة على الفيسبوك قبل حذفها من الموقع.

وقالت وسائل إعلام أمريكية إن منفذ هجوم الكونغرس شاب يدعى ”نوح غرين“ (25 عاما) يقيم فى ولاية إنديانا. وأضافت أن المتهم كتب في صفحته على فيسبوك أنه من أتباع حركة ”أمة الإسلام“ الأمريكية.

ويوم الجمعة، قالت شرطة مبنى الكونغرس الأمريكي (الكابيتول) إن سائقا اندفع بسيارته صوب أفرادها. ما تسبب بمقتل شرطي وإصابة آخر، وأدى لرفع درجة التأهب في محيط مجمع يضم الكابيتول وبنايات تابعة له.

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وقالت يوجاناندا بيتمان القائمة بأعمال قائد شرطة الكابيتول خلال مؤتمر صحفي. إن المشتبه به ”قاد المركبة بغرض الضباط ثم ترجل واندفع نحوهم ملوحا بسكين في يده“.

وأضافت أن الشرطة ردت بإطلاق النار على المشتبه به مما أدى لمقتله. مشيرة إلى أن أحد الضباط قُتل أيضا، بينما أُصيب آخر.

وكتب أحد الناشطين على تويتر. أنه استطاع إلقاء نظرة على صفحة المتهم بتنفيذ الهجوم على فيسبوك قبل حذفها.

وقال إن المتهم نوح غرين. الذي أطلق على نفسه اسم ”نوح إكس“ كان يعيش في نورفولك بولاية فرجينيا، وكانت العديد من منشوراته ذات طابع ديني متشدد.

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