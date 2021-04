السلطات الأمريكية تكشف هوية منفذ هجوم الكونغرس.. مسلم أسود (صور)

الدبور – كشفت السلطات الأمريكية عن هوية منفذ هجوم الكونغرس وهو أمريكي أسود مسلم يتبع جماعة أمة الإسلام كما عرف على نفسه في صفحته الخاصة على الفيسبوك قبل حذفها من الموقع.

وقالت وسائل إعلام أمريكية إن منفذ هجوم الكونغرس شاب يدعى ”نوح غرين“ (25 عاما) يقيم فى ولاية إنديانا. وأضافت أن المتهم كتب في صفحته على فيسبوك أنه من أتباع حركة ”أمة الإسلام“ الأمريكية.

ويوم الجمعة، قالت شرطة مبنى الكونغرس الأمريكي (الكابيتول) إن سائقا اندفع بسيارته صوب أفرادها. ما تسبب بمقتل شرطي وإصابة آخر، وأدى لرفع درجة التأهب في محيط مجمع يضم الكابيتول وبنايات تابعة له.

Here is another photo of the deceased U.S. Capitol attacker (25-year-old Noah Green aka "Noah X") that I managed to save before Facebook deleted his entire profile. #NationofIslam #Capitol #CapitolHill pic.twitter.com/k0FcEWHsmx

