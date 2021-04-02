إنتحار أم قتل؟ وفاة المواطن خليفة بن سليمان الجساسي بعد فقده لأيام في سلطنة عمان

الدبور – كشفت السلطات في سلطنة عمان تفاصيل وفاة المواطن العماني خليفة بن سليمان الجساسي وذلك بعد فقده بأيام في السلطنة في ظروف غامضة شغلت السلطات والنشطاء على وسائل التواصل الأجتماعي لأيام.

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إعلان عن فقدان المواطن/خليفة بن سليمان الجساسي العمر 54سنة من ولاية #عبري منطقة #هجار فقد خرج من منزله صباح الأمس #السبت وإلى الآن لم يتم العثور عليه.

لديه سيارة صني تحمل رقم(70277 ر) نفس شكل ولون السيارة المرفقة ومن يجده يتواصل على رقم ولده إبراهيم

94298986 pic.twitter.com/wZdUnflMtD — ناصر بن سيف الجساسي 🇴🇲 (@NASERALJSSASI) March 28, 2021

حيث أعلنت الأجهزة الأمنية في سلطنة عمان. عن عثورها على المواطن خليفة بن سليمان بن سيف الجساسي (53 عاما)، متوفى. وذلك بعد خروجه من منزله قبل نحو أسبوع وفقدانه.

وكانت شرطة عمان السلطانية قد أعلنت في بيان سابق لها عبر حسابها في موقع التواصل ”تويتر“ عن فقدان الجساسي. وهو من سكان ولاية عبري، بعد خروجه من منزله. وقالت بتغريدة لسعها الدبور وقتها: ”تعلن #شرطة_عمان_السلطانية – إدارة العلاقات العامة – بأن المواطن خليفة بن سليمان بن سيف الجساسي البالغ من العمر ٥٣ عاما من سكان ولاية عبري، قد خرج من منزله بتاريخ ٢٠٢١/٣/٢٧م ولم يعد حتى تاريخ نشر هذا الإعلان“. لتعلن لاحقا العثور عليه بعد يومين متوفى.

ولم تكشف الشرطة عن المزيد من ملابسات وتفاصيل الوفاة. لكن رواد مواقع التواصل الاجتماعي ذكروا في معلومات لسعها الدبور من مواقع التواصل، بأن ”المفقود الجساسي خرج من منزله بسيارته دون هاتفه أو محفظته. وتم العثور عليه في فج السخام داخل جبل بسيارته. والعثور على عبوات بترول. وقد أقدم على إحراق نفسه داخل السيارة“.

وتداول عمانيون مقطع فيديو من كاميرا مراقبة لمحطة بترول. حيث التقطت ظهور خليفة الجساسي وهو يملأ عبوات بالبترول ويضعها داخل سيارته.

إنا لله وإنا إليه راجعون..

هذا الفيديو وهوه يعبي البترول.. الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون. مقطع الفيديو. هل سبب الوفاه البترول. pic.twitter.com/MRssH9CNFG — أبو عمار (@RAbw616Ammar) April 1, 2021

وضجت مواقع التواصل في سلطنة عمان بالصدمة من خبر وفاته بهذه الطريقة. وتسائل الكثير منهم عن الأسباب التي أوصلته للانتحار. بينما شكك البعض أن تكون الوفاة ناتجة عن الإنتحار. وقال بعض النشطاء أن شخصيته وإيمانه لا يمكن أن يكوت قد أقدم على هذه الخطوة.

حصلوه داخل الجبل بسيارته وشال بترول معه وحرق بعمره داخل السياره — مداد الظاهره (@ogPpNQsO2NmsmU7) April 1, 2021

ياربي الله يرحمه معقولة حارق نفسه💔💔 بس هو كأنه عبى بترول من الشيشة . — maryam albalushi (@almaram99) April 1, 2021