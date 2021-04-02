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إنتحار أم قتل؟ وفاة المواطن خليفة بن سليمان الجساسي بعد فقده لأيام في سلطنة عمان

فيديوعش الدبابير
بواسطة وطن الدبور
وفاة المواطن خليفة بن سليمان الجساسي
وفاة المواطن خليفة بن سليمان الجساسي
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الدبور – كشفت السلطات في سلطنة عمان المواطن العماني خليفة بن الجساسي وذلك بعد فقده بأيام في السلطنة في ظروف غامضة شغلت السلطات والنشطاء على وسائل التواصل الأجتماعي لأيام.

حيث أعلنت الأجهزة الأمنية في سلطنة عمان. عن عثورها على المواطن خليفة بن سليمان بن سيف الجساسي (53 عاما)، متوفى. وذلك بعد خروجه من منزله قبل نحو أسبوع وفقدانه.

وكانت شرطة عمان السلطانية قد أعلنت في بيان سابق لها عبر حسابها في موقع التواصل ”تويتر“ عن فقدان الجساسي. وهو من سكان ولاية عبري، بعد خروجه من منزله. وقالت بتغريدة لسعها الدبور وقتها: ”تعلن #شرطة_عمان_السلطانية – إدارة العلاقات العامة – بأن المواطن خليفة بن سليمان بن سيف الجساسي البالغ من العمر ٥٣ عاما من سكان ولاية عبري، قد خرج من منزله بتاريخ ٢٠٢١/٣/٢٧م ولم يعد حتى تاريخ نشر هذا الإعلان“. لتعلن لاحقا العثور عليه بعد يومين متوفى.

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ولم تكشف الشرطة عن المزيد من ملابسات وتفاصيل الوفاة. لكن رواد مواقع التواصل الاجتماعي ذكروا في معلومات لسعها الدبور من مواقع التواصل، بأن ”المفقود الجساسي خرج من منزله بسيارته دون هاتفه أو محفظته. وتم العثور عليه في فج السخام داخل جبل بسيارته. والعثور على عبوات بترول. وقد أقدم على إحراق نفسه داخل السيارة“.

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وتداول عمانيون مقطع من كاميرا مراقبة لمحطة بترول. حيث التقطت ظهور خليفة الجساسي وهو يملأ عبوات بالبترول ويضعها داخل سيارته.

وضجت مواقع التواصل في سلطنة عمان بالصدمة من خبر وفاته بهذه الطريقة. وتسائل الكثير منهم عن الأسباب التي أوصلته للانتحار. بينما شكك البعض أن تكون الوفاة ناتجة عن الإنتحار. وقال بعض النشطاء أن شخصيته وإيمانه لا يمكن أن يكوت قد أقدم على هذه الخطوة.

 

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