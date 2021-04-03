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أكاديمي أمريكي: بن راشد ينتقم للصفعة التي وجهتها له الاميرة هيا بنت الحسين

فيديوعش الدبابير
بواسطة وطن الدبور
حاكم دبي بن راشد ينتقم لصفعى الأميرة هيا بنت الحسين
حاكم دبي بن راشد ينتقم لصفعى الأميرة هيا بنت الحسين
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الدبور – إعتبر أكاديمي أمريكي من أصل عربي أن حاكم دبي بن راشد قد يكون وراء ما حصل في الأردن بالأمس وما سيحصل. فهو مازال يتألم من الصفعة التي وجهتها له الأميرة هيا بنت بهروبها مع أولادها من ساديته وطلبت الخلع منه.

وقال الأكاديمي والكاتب بتغريدة لسعها الدبور من صفحته على موقع تويتر متهما الأمارات بالوقوف خلف ما جرى في الأردن. وخص بن راشد لأنه لا زال يعاني من صفعة والفضيحة التي لحقته بعد هروبها من دبي وطلب الخلع في بريطانيا. فهو لم يغفر للعائلة الحاكمة كلها ما جرى.

وقال كما لسع الدبور ما نصه: ومحمد بن زايد (وأتوقّع ضلوعاً لمحمد بن راشد الذي لم يغفر للعائلة الحاكمة ما لحقَ به من سوء سمعة بعد هرب الأميرة هيا) يريدان إعادة تشكيل كل الأنظمة العربيّة كي تكون تحت السيطرة الكاملة. سيطرة بدرجة ٤٠٪ او ٦٠٪ لا تكفي. ما جرى في الأردن يذكر بما تعرّض له الحريري.”

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الأمير حمزة و بن راشد وصفعة هيا بنت الحسين

وفي وقت سابق من السبت. أفادت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية بأن اعتقلت ولي السابق و20 آخرين. بتهمة “تهديد البلاد” لكن وكالة الرسمية “بترا” قالت في وقت لاحق إنه ليس موقوفا.

وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي أنه تم الطلب من الأمير حمزة التوقف عن “تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن”.

وقال الأمير حمزة في الفيديو باللغة العربية الذي سجله في الساعة 23:00 من 3 أبريل. : “وصلني بيان صادر عن رئيس الأركان. مفاده أنه طلب مني عدم التحرك بما يؤثر على أمن واستقرار الوطن… أنا لست عابثا بأمن الوطن ولا توجد أي خارجية لدي”.

وشدد على أنه لا يشارك في أي “تخطيط خارجي أو أي خلف الكواليس”. مضيفا: “هذه أكاذيب سمعناها مرارا وتكرارا. تقرر الآن من أجل التغطية والتشتيت عن التراجع الذي نراه جميعنا ونلمسه في كل يوم في هذا الوطن العزيز”.

 

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