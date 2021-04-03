أكاديمي أمريكي: بن راشد ينتقم للصفعة التي وجهتها له الاميرة هيا بنت الحسين

الدبور – إعتبر أكاديمي أمريكي من أصل عربي أن حاكم دبي بن راشد قد يكون وراء ما حصل في الأردن بالأمس وما سيحصل. فهو مازال يتألم من الصفعة التي وجهتها له الأميرة هيا بنت الحسين بهروبها مع أولادها من ساديته وطلبت الخلع منه.

وقال الأكاديمي والكاتب أسعد أبو خليل بتغريدة لسعها الدبور من صفحته على موقع تويتر متهما الأمارات بالوقوف خلف ما جرى في الأردن. وخص بن راشد لأنه لا زال يعاني من صفعة الأميرة هيا بنت الحسين والفضيحة التي لحقته بعد هروبها من دبي وطلب الخلع في بريطانيا. فهو لم يغفر للعائلة الحاكمة كلها ما جرى.

وقال كما لسع الدبور ما نصه: “محمد بن سلمان ومحمد بن زايد (وأتوقّع ضلوعاً لمحمد بن راشد الذي لم يغفر للعائلة الحاكمة ما لحقَ به من سوء سمعة بعد هرب الأميرة هيا) يريدان إعادة تشكيل كل الأنظمة العربيّة كي تكون تحت السيطرة الكاملة. سيطرة بدرجة ٤٠٪ او ٦٠٪ لا تكفي. ما جرى في الأردن يذكر بما تعرّض له الحريري.”

محمد بن سلمان ومحمد بن زايد (وأتوقّع ضلوعاً لمحمد بن راشد الذي لم يغفر للعائلة الحاكمة ما لحقَ به من سوء سمعة بعد هرب الأميرة هيا) يريدان إعادة تشكيل كل الأنظمة العربيّة كي تكون تحت السيطرة الكاملة. سيطرة بدرجة ٤٠٪ او ٦٠٪ لا تكفي. ما جرى في الأردن يذكر بما تعرّض له الحريري. — asad abukhalil أسعد أبو خليل (@asadabukhalil) April 3, 2021

الأمير حمزة و بن راشد وصفعة هيا بنت الحسين

وفي وقت سابق من السبت. أفادت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية بأن السلطات الأردنية اعتقلت ولي العهد السابق و20 آخرين. بتهمة “تهديد استقرار البلاد” لكن وكالة الأنباء الرسمية “بترا” قالت في وقت لاحق إنه ليس موقوفا.

وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي أنه تم الطلب من الأمير حمزة التوقف عن “تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن”.

وقال الأمير حمزة في الفيديو باللغة العربية الذي سجله في الساعة 23:00 من 3 أبريل. : “وصلني بيان صادر عن رئيس الأركان. مفاده أنه طلب مني عدم التحرك بما يؤثر على أمن واستقرار الوطن… أنا لست عابثا بأمن الوطن ولا توجد أي أجندة خارجية لدي”.

وشدد على أنه لا يشارك في أي “تخطيط خارجي أو أي مؤامرات خلف الكواليس”. مضيفا: “هذه أكاذيب سمعناها مرارا وتكرارا. تقرر الآن من أجل التغطية والتشتيت عن التراجع الذي نراه جميعنا ونلمسه في كل يوم في هذا الوطن العزيز”.

في ثاني تسجيل مصور

رد بيان رئيس الاركان الذي طُلب منه فيه "التوقف عن تحركات توظف لاستهداف أمن #الأردن " ينفي وجود "اي اجندة خارجية او مؤامرات من خلف الكواليس ويقول إنها أكاذيب الهدف منها التغطية على ما قال إنه تراجع في الوطن كل يوم" pic.twitter.com/FHPVak9Fqw#الامير_حمزه — مدالله النوارسة #الاردن (@madallh_skaren) April 3, 2021