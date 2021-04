الأمير حمزة يرد على الجيش: هل مساعدة الشعب وسماع همومه عبث في أمن الأردن؟!

الدبور – في أول رد بعد الفيديو الأول الذي نشره الأمير حمزة بعد فرض الإقامة الجبرية عليه وإعتقال عدد كبير من الشخصيات المقربة منه كما قال في الفيديو الأول. نشر الأمير حمزة بن الحسين ولي العهد الأردني السابق مقطع فيديو جديد. رد فيه على بيان الجيش الأردني الذي إتهمه ضمنيا بالعبث بأمن الأردن.

وقال الأمير حمزة في الفيديو باللغة العربية الذي سجله في الساعة 23:00 من 3 أبريل. : “وصلني بيان صادر عن رئيس الأركان. مفاده أنه طلب مني عدم التحرك بما يؤثر على أمن واستقرار الوطن… أنا لست عابثا بأمن الوطن ولا توجد أي أجندة خارجية لدي”.

وشدد على أنه لا يشارك في أي “تخطيط خارجي أو أي مؤامرات خلف الكواليس”. مضيفا: “هذه أكاذيب سمعناها مرارا وتكرارا. تقرر الآن من أجل التغطية والتشتيت عن التراجع الذي نراه جميعنا ونلمسه في كل يوم في هذا الوطن العزيز”.

ونشر أكثر من ناشط مقطع الفيديو الذي تم تبادله بشكل واسع في الأردن والوطن العربي. حيث تحدث الأمير حمزة باللغتين العربية و الإنجليزية في رد على البيان الذي أصدره الجيش الأردني يوضح فيه سبب إعتقال الأمير وإنه طلب منه التوقف عن العبث بأمن الأردن أكثر من مرة.

وكان قد أصدر ولي العهد الأردني السابق فيديو آخر تحدث فيه باللغة الإنجليزية. حيث قال إن قيادة جيش المملكة وجهت له بالبقاء في منزله وعدم الاتصال بأحد. مشددا على أنه ليس مسؤولا عن أي فساد وليس طرفا في أي مؤامرة.

واتهم في هذا المقطع سلطات البلاد بالفساد وعدم الكفاءة والاضطهاد. مصرحا: “الوضع وصل إلى نقطة حيث لا يستطيع أحد التحدث أو التعبير عن رأي حول أي شيء دون التعرض للتنمر والاعتقال والمضايقة والتهديد”.

Former Crown Prince Hamza bin Hussein said in a video passed to the BBC by his lawyer that he’s under house arrest accusing the country's leaders of corruption, incompetence and harassment. pic.twitter.com/bXVUE16YsE

— Ali Hashem علي هاشم (@alihashem_tv) April 3, 2021