فتاة سورية: تزوجني سعودي مسن وأنا طفلة والآن أعشق خادمه السوري؟ (فيديو)

الدبور – فتاة سورية تحدثت عن معاناتها في مقطع فيديو من زواجها بالقوة من مسن سعودي وهي مازالت طفلة صغيرة لم تتجاوز ١٤ عاما من عمرها. ولم يكن بيدها الخيار ولا الرفض حيث تم بيعها لمسن سعودي. كما إدعت في مقطع فيديو إنتشر على وسائل التواصل الإجتماعي بشكل واسع وأثار ضجة واسعة.

وقالت فتاة سورية: “أنا كان عمري 14 سنة لما أهلي زوجوني لـ”ختيار” من السعودية عمره 42 سنة. والآن عمري 18 ، 4 سنين من لما تزوجت ما بعرف شو معنى كلمة زواج”.

وتابعت أن أهلها أوهموها بأن زوجها سيجلب لها أطعمة كثيرة ويأخذها في مشاوير. وأضافت أنها وافقت فقط من أجل هذه الأمور. وأشارت الفتاة إلى أن حياتها معه كانت تعيسة و”مرة” كما وصفت. وأنها كانت بمثابة الخادمة في الفيلا التي تقطن بها برفقة زوجها وزوجته السعودية.

واعترفت الفتاة بأنها الآن وقعت في قصة حب مع شاب سوري مثلها ويعمل بالفيلا التي تعيش بها. وقالت : “أنا خايفة ومو عرفانة شو الحل وشو أسوي. بتمنى تساعدوني خايفة أعمل شيء يقتلني”.

وأثار الفيديو انتقاد وغضب كثير من المواطنين من متداولي الفيديو. حيث جاء من بين التعليقات : ” ماني مقتنع ولاني مصدق سالفتها. والدليل على كذبتها تقول ختيار عمره ٤٢ سنه. وانا خدامه عندهم يعني لو قالت عمره فوق الستين كان ممكن اصدق. والحاجه الثانيه مستحيل احد يتزوج وحده صغيره ويجيبها عند زوجته الاولى. وبالنسبه للأعمار. اذا قلنا الزوج ٤٢ بتكون الزوجه ٣٥ تقريبا يعني كلهم شباب”.

وقال متابع آخر : ” كيف تتكلم قدام العالم كله وتقول حبيت شخص سوري يشتغل عند زوجي. ماتخاف يوصل المقطع زوجها ؟؟!!!!!. فيما علق متابع آخر قائلاً : “هي واضحة انها كذبة غبية مثل وجهها.

بس شوفي منطق الوضاعة والدنائة كيف. حتى في كذبها وخيالها ماقدرت تشوف نفسها ذات قيمة وكرامة. الواطية تبقى واطية. تركت السيد وحبت الاجير اللي عنده “.