عبد المنعم عمايري يدافع ويبرر ظهوره عاريا في أحد المسلسلات (فيديو)

الدبور – عبد المنعم عمايري الممثل السوري دافع عن ظهوره العاري في إحدى المسلسلات وقال إنه ضد الإباحية في الفن ولكن هذا المشهد كان من السياق الدرامي وضروري كما يقول أي ممثل أو ممثلة للدفاع عن الإباحية في أي عمل فني.

وكشف عبد المنعم عمايري عن إصابته بالاكتئاب ولجوئه إلى طبيب نفسي. بعد أدائه شخصية “سمير” في مسلسل “قيد المجهول”.

وقال عمايري في حوار إذاعي. إنه تماهى كثيرا في تجسيد شخصية “سمير” إلى درجة إصابته بالاكتئاب، مضيفا أن الطبيب النفسي حذره مما يسمى بأمراض مهنة التمثيل.

واعتبر الممثل السوري أن ذلك كان خطأ أكاديميا كبيرا منه، محذرا الممثلين الجدد وطلابه من تكراره.

كما تحدث عمايري عمن وصفهم بأعداء النجاح وسارقي الفرح. ورد على الانتقادات التي طالت “مشهد الحمام” في المسلسل، وما قيل عن ظهوره عارياً.

مؤكداً أن المشهد مبرر درامياً بشكل واضح، وأن من ظهر فيه هو الشخصية وليس عبد المنعم، وبيّن أنه ليس مع الإباحية في أي مشهد وتحت أي ظرف، ولكنه سيقدم مشهداً جريئاً يحتوي على قبلة في فيلمه السينمائي القادم الذي يخرجه عبد اللطيف عبد الحميد.

عبد المنعم عمايري يدافع ويبرر

وخرجت طليقته الفنانة أمل عرفة عن صمتها لتدافع عنه، من خلال تعليق نشرته على حسابه الخاص في “فيسبوك”. وكتبت فيه:

“شغلك فوق الدهشة. بس الناس مجرد ما انكتب عنوان بيسوقوا فيها حتى لو ما كتبت أي رد يا عبد هنن ألفوا وكتبوا، بس الحق ما بيضيع”. وأضافت: “بهنيك من قلبي عالعمل وعالشغل اللي بيرفع الراس، اشتقنا نقول الله على عمل سوري سوري”.