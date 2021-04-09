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شاهد ماذا حصل خلال مسابقة ملكة جمال العالم للمتزوجات (فيديو)

فيديوفيديوالصورة أحلى
بواسطة وطن الدبور
ملكة جمال العالم للمتزوجات
ملكة جمال العالم للمتزوجات
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- أحداث غريبة وفوضى حصلت في حفل تنصيب ملكة جمال للمتزوجات. نعم ملكة العالم للمتزوجات فقط.

حيث تسببت ملكة جمال العالم السابقة لفئة كارولين جوري، في فوضى على ، خلال تتويج الفائزة لهذا العام بعد أنها لا تستحق اللقب.

وقامت جوري بإعلان أن بوشبيكا دي سيلفا من ، هي ملكة جمال المتزوجات، وتم إلباسها التاج. لتعود بعد قليل وتعلن أنها مطلقة وتسحب التاج منها بطريقة عنيفة.

وعلى إثر الحادثة، تقدمت دي سيلفا ببلاغ إلى الشرطة، ضد جوري. التي ألقت القبض عليها بسبب ما قامت به مع عارضة أزياء أخرى. وقالت الفائزة التي سحب منها اللقب إنها تمر بحالة صدمة نفسية وأعراض صحية نتيجة التصرف الذي أقدموا عليه.

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