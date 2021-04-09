شاهد ماذا حصل خلال مسابقة ملكة جمال العالم للمتزوجات (فيديو)

الدبور- أحداث غريبة وفوضى حصلت في حفل تنصيب ملكة جمال العالم للمتزوجات. نعم ملكة العالم للمتزوجات فقط.

حيث تسببت ملكة جمال العالم السابقة لفئة المتزوجات كارولين جوري، في فوضى على المسرح، خلال تتويج الفائزة لهذا العام بعد إعلان أنها لا تستحق اللقب.

وقامت جوري بإعلان أن بوشبيكا دي سيلفا من سيريلانكا، هي ملكة جمال المتزوجات، وتم إلباسها التاج. لتعود بعد قليل وتعلن أنها مطلقة وتسحب التاج منها بطريقة عنيفة.

وعلى إثر الحادثة، تقدمت دي سيلفا ببلاغ إلى الشرطة، ضد جوري. التي ألقت القبض عليها بسبب ما قامت به مع عارضة أزياء أخرى. وقالت الفائزة التي سحب منها اللقب إنها تمر بحالة صدمة نفسية وأعراض صحية نتيجة التصرف الذي أقدموا عليه.

بالفيديو: سحب تاج ملكة جمال المتزوجات في سريلانكا بالقوة وعلى الهواء لأنها مطلقة!" pic.twitter.com/XjlyyH3uwQ — عمر (@DRp5VbJhPKYKH0W) April 8, 2021