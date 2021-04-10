أنا أردني حر، ابن أبي شعار محبي الأمير حمزة بن الحسين الذي زادت شعبيته

الدبور – في محاولة الملك عبد الله من التقليل من شعبية الأمير حمزة بن الحسين التي إكتسبها خلال سنوات طويلة عن طريق تواضعه وتعامله المباشر مع أبناء الشعب الأردني. الطريقة التي إكتسبها من والده الراحل الملك حسين. تحولت تلك المحاولة إلى زيادة شعبية الأمير حمزة بشكل أكبر وكسب تعاطفا كبيرا حول العالم.

حيث قالت صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية في تقرير خاص لها. إن لقب “أمير القلوب”. الذي يستخدمه الأردنيون منذ أسبوع على مواقع التواصل الاجتماعي. جاء لترسيخ المكانة التي يحتفظ بها الأمير حمزة بن الحسين منذ فترة. فالأخ غير الشقيق لملك الأردن تمكن سلفاً من “الفوز بقلوب وعقول” الكثير من الأردنيين في السنوات الأخيرة.

واعتبرت صحيفة “ليبراسيون” بتقريرها أن الملك عبد الله الثاني باتهامه الأمير حمزة بالتورط في ”محاولة لزعزعة” المملكة. والتي ما تزال غامضة للغاية. فإنه خدم أخيه الأصغر من حيث مضاعفة شعبيته الكبيرة أصلاً.

وأشارت الصحيفة إلى الانتشار الكبير على وسائل التواصل الاجتماعي لصور الأمير حمزة “المبتسم الوسيم” إلى جانب والده الراحل الملك حسين. مما يؤكد التشابه المذهل بين الاثنين.

وتقول “ليبراسيون” إنه يبدو أن حمزة كان الابن المفضل لمن حكم الأردن من 1952 إلى 1999 وأراد أن يكون خليفته. لكن حمزة كان صغيرا جدا عندما توفي الملك الحسين. وكان شقيقه الأكبر عبد الله الثاني هو من اعتلى العرش. ومع ذلك، عيّن الأخير حمزة وليًا للعهد لمدة خمس سنوات. قبل أن يرفع عنه اللقب لصالح ابنه حسين.

فالأمير “المتمرد” الآن – تقول “ليبراسيون” – والذي لا يشغل منصبًا في الدولة الأردنية. يحمل إرث والده، الذي ما يزال يحظى بشعبية كبيرة بين الأردنيين، خاصة لقربه من الناس.

وأشارت “ليبراسيون” إلى كلمة “أنا أردني حر، ابن أبي” التي أضحت أحد الشعارات التي يرفعها أنصار حمزة.

وهي جملة وجهها الأمير الشاب إلى قائد الجيش الأردني الذي جاء إلى بيته لإبلاغه بفرض الإقامة الجبرية عليه. وقد أثارت الكلمات التي وجهها الأمير حمزة لقائد الجيش، والتي تم تسريبها في تسجيل صوتي، أثارت إعجاب الكثير من الأردنيين.

وتداولت حسابات أردنية بمواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو وثقه الأمير حمزة بن الحسينبهاتفه الشخصي، وتسجيل صوتي له يكشف فيه محاولة التجسس عليه خلال قضائه إجازة .

وفي الفيديو الذي لم تتجاوز مدته 17 ثانية، يقول الأمير حمزة لذلك الشخص “الجاسوس”: “انت ضابط حرس ملكي جاي تصورني وبتقلي ما بدك تتصور!. ليرد عليه: “سيدي بس انا طلّ كيف شعري!. ليسأله الأمير: “مالو شعرك يا اخي”.

بعد ذلك يقول الضابط للأمير: “خليني بس اطلع ازبط اموري يعني”.ويرد الامير: “بالله عليك”. ويقسم الضابط للأمير انه يتواجد في المكان من اجل السياحة .

🔴🔴عاجل

تسريب جديد قبل فترة من اعتقال الامير حمزة

مهم تحضروه عشان تعرفوا أن الامير كان مراقب و كان عارف ما يحدث حوله 🇯🇴

و يوجد تسجيل صوتي يشرح الامير فيه ما حدث 👌#حمزة_بن_حسين #وين_الأمير_حمزة #وين_الأمير_حمزه_والمعتقلين #Where_is_Prince_Hamzah pic.twitter.com/MWwIQDLdtP — Aladwan (@Aladwan06376522) April 9, 2021