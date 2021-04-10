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شاهد رسالة الملك حسين إلى شقيقه الأمير حسن معربا عن قلقه على الأمير حمزه

صورةلسعات
بواسطة وطن الدبور
رسالة الملك حسين
رسالة الملك حسين
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الدبور – نشر المعارض الأردني والإعلامي المقيم في الولايات المتحدة نايف الطورة. نص رسالة الملك إلى شقيقه الأمير الحسن معربا فيها عن خوفه على الأمير حمزة كما جاء في الرسالة التي نشرها الطورة على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك.

وجاء في الرسالة حسب ما قال الطورة في رسالة الملك حسين ما نصه:

“الرسالة ‎التي وجهها الحسين رحمة الله إلى أخيه الحسن…

“وكم تعرض ‎حمزة لقربه مني وطوال عمره المديد إن شاء الله للحسد في بواكير حياته. ولتعلقه بي واستماعه اليّ. وحرصه على الاطلاع على كل صغيرة وكبيرة في تاريخ اسرته ونضال اخوانه وابناء وطنه. وما لمسته من حبه لوطنه وصلاحه وكرمه “. رحم الله الحسين وحفظ الله سمو الامير حمزه بن الحسين”

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وكانت الملكة قد نشرت على صفحتها على موقع تويتر. لمقال على موقع وكالة رويترز عن قلق مكتب حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة من وضع الأمير حمزة وعدم وضوح مصير بقية المعتقلين .

 

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