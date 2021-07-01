تعاطف أوروبي مع عائلة الناشط نزار بنات ودعوة لتحقيق مستقل

الدبور – تعاطف أوروبي مع قضية إغتيال المعارض الفلسطيني نزار بنات على يد قوات الامن الفلسطينية بعد تعذيبه بشكل مروع أثناء إعتقال في مقر الأمن الوقائي. حيث ما زالت قضية الاغتيال تشعل الشارع الفلسطيني في الداخل وخارج فلسطين.

حيث قدم وفد دبلوماسي أوروبي، الخميس، التعازي لعائلة الناشط والمعارض الفلسطيني نزار بنات، الذي توفي بعد اعتقاله من قبل قوة أمنية فلسطينية، مطالبا بإجراء بتحقيق “مستقل” في وفاته.

وقال بيان صادر عن بعثة الاتحاد الأوروبي في فلسطين “قدم اليوم دبلوماسيون أوروبيون من بلجيكا وإيطاليا والدنمارك وفرنسا وألمانيا وهولندا والنرويج وسويسرا تعازيهم لأسرة نزار بنات في منزلهم في (بلدة) دورا –الخليل”.

وأضاف أن الوفد التقى “السيدة جيهان أرملة نزار وأطفالهما الخمسة الصغار، بالإضافة إلى والده ووالدته وشقيقه”.

ووفق البيان، “أعرب ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين سفين كون فون بورغسدورف نيابة عن الدبلوماسيين الزائرين عن حزنه العميق وقلقه الشديد إزاء هذه الجريمة النكراء”. وأردف البيان أن الاتحاد الأوروبي “يجدد دعوته إلى تحقيق مستقل وشفاف يقدم الجناة إلى العدالة”.

وتابع أن “العنف بجميع أشكاله الموجه ضد المعارضين السياسيين السلميين ونشطاء المجتمع المدني والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان أمر غير مقبول ولا يمكن التسامح معه”.

تعاطف مع عائلة نزار بنات

وفد من الاتحاد الأوروبي يزور منزل عائلة الــمناضل #نزار_بنات في الخليل اليوم. pic.twitter.com/EVAxJOiyyN — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) July 1, 2021

وأعلنت السلطة الفلسطينية، الخميس الماضي، وفاة بنات المعروف بانتقاده الحاد للسلطة الفلسطينية، بعد ساعات من اعتقاله من منزل بمدينة الخليل (جنوب).

والثلاثاء، أنهت لجنة التحقيق الرسمية في وفاته تقريرها ورفعته للرئيس الفلسطيني محمود عباس، وطالبت بإحالته “للجهات القضائية لاتخاذ الإجراء القانوني اللازم”.

وقال محمد شلالده وزير العدل الفلسطيني ورئيس لجنة التحقيق، الأربعاء، إن بنات تعرض لعنف جسدي، ووفاته غير طبيعية.

وعبرت أوساط أممية وحقوقية عن قلقها من تصرفات قوات الأمن الفلسطينية إزاء الاحتجاجات على واقعة وفاة بنات، بينما اتهمت عائلة الناشط الراحل، السلطة الفلسطينية بـ”اغتياله” وحملت مسؤولين أمنيين محليِين المسؤولية.