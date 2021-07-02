المتحرش بالمحجبات الشرطة تبحث عنه في كل مكان في نيويورك شاهد الفيديو

الدبور – المتحرش بالمحجبات مجرم متخصص بالإعتداء على المحجبات في نيويورك تبحث عنه الشرطة الأمريكية في كل مكان، بعد تعرض أكثر من فتاة محجبة للإعتداء والتحرش من قبل نفس المجرم المتطرف.

ونشرت الشرطة مقطع فيديو للرجل المتحرش بالمحجبات، الذي يعتقد أنه وراء الهجمات، وطلبت مساعدة الجمهور للتعرف عليه.

وأوضحت الشرطة أن الجاني تبع امرأة مسلمة ترتدي الحجاب، وتبلغ من العمر 24 عاماً، في الساعة التاسعة من مساء يوم الأحد. وقالت إن المرأة كانت تمشي مع رجل يبلغ من العمر 31 عاما عند تقاطع شارع ليبرتي وشارع ليفترس في جنوب ريتشموند هيل.

وصرخ الجاني بسهتيريا “محمد كاذب” قبل أن يلكم الرجل في ظهره ثم أمسك بغطاء رأس المرأة وضربها في ذراعها قبل أن يفر. بحسب الشرطة، التي أوضحت أن الضحيتين شعرتا بالألم والاحمرار ولكنهم رفضتا العناية الطبية.

وبعد ساعة من هذه الحادثة، تبع الجاني مرة أخرى شخصين في شارع إنوود بالقرب من ليبرتي والجادة 105 في جامايكا، وأدلى بتعليقات معادية للمسلمين ثم قام بلكم المرأة في وجهها ورأسها قبل أن يهرب، وتركها مصابة.

وأفادت الشرطة أن الضحية تبلغ من العمر 56 عاماً، وقد تم نقلها إلى المركز الطبي بمستشفى جامايكا، وهي الآن في حالة مستقرة مع جروح صغيرة في الرأس والوجه وأنف مكسور.

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