ما سبب منع السعودية السفر والطيران إلى الإمارات؟ صحفي يمني يكشف الحقيقة

الدبور – كشف صحفي يمني سبب منع السعودية السفر للمواطنين إلى الإمارات أو دخول الإماراتيين للسعودية، وأوقفت كل الرحلات الجوية معها. وبالرغم أن الذباب قاد حملة السعودي إماراتي و الإماراتي سعودي وقت حصار قطر إلا ان السعودية فيما يبدو قد طفح الكيل من تصرفات العيال في الإمارات.

وقال الصحفي اليمني أنيس منصور بتغريدة لسعها الدبور معلقا على قرار السعودية بمنع السفر إلى ومن الإمارات، قال ما نصه: “#الإمارات قامت بتعطيل خطة إنتاج أوبك المتفق عليها بين #السعودية و #روسيا فكان رد السعودية توقيف الرحلات الجوية مع الإمارات ومنع القادمين منها وحظر سفر المواطنين السعوديين للإمارات. من زمان نصيح للاشقاء بالمملكة ان الامارات تطعنكم في اليمن وتدعم الحوثي بالصورايخ والمسيرات ولكن

#الإمارات قامت بتعطيل خطة إنتاج أوبك المتفق عليها بين #السعودية

و #روسيا فكان رد السعودية توقيف الرحلات الجوية مع الإمارات ومنع القادمين منها وحظر سفر المواطنين السعوديين للإمارات.

من زمان نصيح للاشقاء بالمملكة ان الامارات تطعنكم في اليمن وتدعم الحوثي بالصورايخ والمسيرات ولكن — انيس منصور – Anes Mansoor (@anesmansory) July 3, 2021

منع السعودية السفر

وكانت وزارة الداخلية السعودية قد نشرت تغريدة على حسابها الرسمي على موقع تويتر قالت فيه: “منع سفر المواطنين المباشر وغير المباشر، لإثيوبيا والإمارات وفيتنام، دون الحصول على إذن مسبق، مع استمرار المنع “للدول المعلنة سابقًا.

منع سفر المواطنين المباشر وغير المباشر، لإثيوبيا والإمارات وفيتنام، دون الحصول على إذن مسبق، مع استمرار المنع للدول المعلنة سابقًا. pic.twitter.com/9CSWNYiJI5 — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) July 2, 2021

وأرجعت السبب إلى إنتشار فيروس كورونا في تلك الدول التي شملتها مع الإمارات حليفها القوي في المنطقة. ولكن علق الكثير من المتابعين للشأن السعودي الإماراتي على القرار بأنه قرار سياسي بالدرجة الأولى ولا علاقة له بانتشار فيروس كورونا، مع حقيقة إنتشاره في الإمارات. ولكن لم تلجأ السعودية لمثل تلك الخطوة من جانب واحد من قبل.

وعلق الصحافي في قناة الجزيرة ياسر أبوهلالة على منع السعودية السفر والطيران مع الإمارات بقوله ما نصه كما لسع الدبور: “#السعودية تمنع السفر إلى #الإمارات إلا بإذن مسبق معقول ؟ ما القصة ؟ كانوا يقولون السعودي إمارتي والإماراتي سعودي ، “وليس إثيوبيا ولا فيتناميا. الحديث هنا عن سياسات الإمارات التي نرفضها لا شعبها الذي نقدّر