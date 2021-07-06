شاهد الفنان السعودي خالد سامي توقف قلبه للمرة الثانية ثم عاد إلى الحياة

الدبور – الفنان السعودي خالد سامي توقف قلبه للمرة الثانية ولكنه عاد للحياة من جديد بعدما ظن الطاقم الطبي واهل الفنان إنهم خسروه خصوصا بعد توقف قلبه للمرة الثانية ولكن بعد الإنعاش من الفريق الطبي عاد للحياة من جديد.

فقد كشف تركي سامي نجل الفنان السعودي خالد سامي، في صفحته الخاصة على موقع “تويتر”​، أن قلب والده قد توقف وعاد لحالته بعد الإنعاش.

وكتب تركي نجل الفنان السعودي خالد سامي قائلاً: “لاحول ولاقوة إلّا بالله قدر الله ماشاء فعل، قلب أبوي رجع وقف لمدة 4 دقائق ورجع بعد الأنعاش ولكن الحالة مو مستقرة أبدًا، يارب لاتفجعنا بأبوي وقومه لنا بالسلامة تكفون دعواتكم أن ربي يعديها على خير”.

يذكر أن خالد سامي تعرّض لانتكاسة صحيّة في شهر أيار/ مايو الماضي، سبّبت دخوله في غيبوبة طويلة، حيث توقف قلبه، ثم عاد إليه النبض بعد 5 محاولات لإنعاشه.

وكتب نجل الفنان السعودية خالد سامي بتغريدة ثانية لسعها الدبور ايضا: “الله يجزاكم خير جميعًا ولا يوريكم مكروه بأحبابكم، ياصعب الشعور وما أتعبه وما أثقله لكن لايزال عندي آمل أني برجع اشوف ابوي واكلمه لذلك بتمسك بكل شي علشان اقدر احافظ على نفسي، شكرًا لكم جميعًا واعتذر على عدم الرد عليكم، متواجد بالمستشفى أنتظر أبديت من الدكتور ويارب يكون خير”

تغريدة نجل الفنان السعودي خالد سامي