صورة حفيدة صدام حسين مع الممثل محمد رمضان تثير الجدل

الدبور – صورة حفيدة صدام حسين مع الممثل المثير للجدل محمد رمضان أثارت بعض الجدل والنقاش على وسائل التواصل الإجتماعي. وتسائل البعض ما جمع حفيدة صدام حسين مع الممثل المصري محمد رمضان.

وأثارت الصورة أيضا غضب البعض من معجبي رمضان وكارهي الرئيس العراقي الراحل صدام حسين وكل ما يخصه أو ينتمي له، لتقوم حالة من النقاش والردود المختلفة على وسائل التواصل الإجتماعي المختلفة.

وشاركت حرير حسين كامل، حفيدة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، صورة ”سلفي“ جمعتها بالفنان المصري محمد رمضان.

ونشرت ”حرير“ ابنة رغد صدام حسين، الصورة عبر حسابها على موقع ”إنستغرام“، وعلّقت عليها:“نوَّرت يا بطل“.

ووصفت ”حرير“ الفنان المصري محمد رمضان، بأنه ”نمبر وان (رقم واحد)“، موجهة رسالة له قالت فيها:“خليك ثابت“، وذلك في إشارة إلى أغنيته الجديدة ”ثابت“، التي طرحها بعد أزمة مر بها بشأن التحفظ على أمواله.

حفيدة صدام حسين وإثارة الجدل

وقبل أيام، اعتذر الفنان المصري، محمد رمضان، نيابة عن جمهوره، والمحبين له، لتسببه في إغلاق ”ناموس دبي“، أحد أكبر وأشهر المطاعم في دبي.

وجاء الإغلاق بسبب تجمع الجمهور حول محمد رمضان، ما جعل السلطات تتخذ قرارها بالإغلاق لمدة 5 أيام.

ونشر محمد رمضان مقطع فيديو، عبر حسابه على موقع ”إنستغرام“، ظهر فيه وهو يستعرض جماهيريته في المكان، حيث وقف يهتف ويغني وسط الجمهور الذي التف حوله.

ودوّن محمد رمضان، تعليقًا على الفيديو، قائلًا:”أعتذر بالنيابة عن جمهوري وأحبائي لتسببنا في إغلاق ناموس، مكاني المفضل في دبي، لمدة 5 أيام، بسبب تجمعهم حولي“.

وأثار محمد رمضان جدلًا عبر ”السوشيال ميديا“ مؤخرًا بعد نشره فيديو وهو يسير برفقة نمر أبيض كبير خلال زيارته الحالية لمدينة دبي، وهو الأمر الذي انتقده متابعوه عليه بسبب تقليد البعض له، خاصة أن مثل هذه الحيوانات تكون خطيرة، وتحتاج لمدرب خاص.

وظهر محمد رمضان في الفيديو الذي نشره عبر صفحته الرسمية على ”إنستغرام“، وهو عاري الصدر، وتلتف سلسلة حديدية حول رقبته، وبجانبه يسير نمر يشبه الذي ظهر في كليب أغنيته ”فيرساتشي“ التي حققت نجاحًا كبيرًا.

وأحدث الفيديو ردود فعل متباينة بين جمهوره الذي حرص على التفاعل معه، معلقين:“نهايتك ستكون على أيدي هذه الحيوانات.. لازم كل صورة تكون عاريًا.. نحن نربي قططًا وكلابًا وأنت تربي أسودًا ونمورًا.. الحاجات هذه غلط والشباب يقلدونها“.