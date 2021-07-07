باسكال مشعلاني تشعل مواقع التواصل بصورة من حوض السباحة

الدبور – باسكال مشعلاني أشعلت مواقع التواصل الإجتماعي بنشرها صورة لها من داخل حوض السباحة موجه رسالة إلى جمهورها مع حر هذا الصيف والطريقة للاستمتاع والإمتاع ايضا.

فقد ظهرت مشعلاني وهي ترتدي المايوه داخل حوض السباحة ووجهت راسة لجمهورها بقولها استمتعوا بالصيف، ولكن البعض استاء من الصورة كالعاد والبعض الآخر أعجب بها ورد عليها.

وشاركت الفنانة اللبنانية متابعيها على منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”، صورة من حوض السباحة وهي تضع نظارات شمسية واقية على عينيها.

وعلقت على الصورة قائلة “صباح الخير رغم كل الأوضاع الصعبة يلي عم نعيشها تمتعوا بالصيف والبحر “.

باسكال مشعلاني تشعل بصورتها مواقع التواصل