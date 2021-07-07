دبي تحترق.. انفجار كبير في جبل علي .. فيديو وصور من مكان الإنفجار القوي

الدبور – في خبر عاجل دبي تحترق اثر حدوث إنفجار كبير لم يكشف عن أسبابه حتى كتابة هذا الخبر. ولكن سرعان ما انتشرت الصور والفيديوهات من مكان الإنفجار بشكل كبير. والذي سمع صوته في جميع أنحاء الإمارة الصغيرة والإمارات المجاورة لها بشكل واضح ومخيف كما تناقل رواد وسائل التواصل الإجتماعي في الإمارات.

الدبور لسع العديد من الفيديوهات والصور من مكان الحدث والتي نشرت على مواقع التواصل ومازالت الصور والفيديوهات تنشر بشكل مستمر حتى كتابة هذا الخبر العاجل.

دبي تحترق إنفجار جبل علي والبضائع الإسرائيلية

إنفجار دبي الآن pic.twitter.com/swMH8OIsdK — Amjad Hamed ⭔ (@7attali) July 7, 2021

من زاوية أخرى ،الله يسلمهمpic.twitter.com/J8qBoRI7zj — Amjad Hamed ⭔ (@7attali) July 7, 2021

وقال بعض النشطاء أن الإنفجار وقع في ميناء جبل علي المثير للجدل والذي يستقبل البضائع الإسرائيلية ويوقم بإعادة تغليفها وتصديرها للوطن العربي. وكانت السعودية قد أوقفت إستيراد جميع البضائع من جبل علي التي يعاد تغليفها.

وكانت سلطنة عمان اول دولة تكتشف هذا الموضوع وقامت حملة شعبية فيها لمقاطعة جميع البضائع الإماراتية والتي يتم إخفاء الباركود الأصلي وإضافة باركود إماراتي فوقه قبل أن يكتشفه النشطاء.

فيديو التقطه أحد المغردين من شرفة الفندق لحظة سماع صوت الانفجار في دبي ومغردون يتناقلون عن سماع صوت انفجار هز ميناء جبل علي pic.twitter.com/vnpkdJxL93 — Israa Alfass || إسراء الفاس (@Israa_Alfass) July 7, 2021

وتحدثت وكالات الأنباء العالمية عن إنفجار حاوية داخل الميناء ووكالات أخرى تقول أنه إنفجار في حاويات عىي متن سفينة ترسو بميناء جبل علي . وتقول رويترز أن الإنفجار أدي إلى اهتزاز عدد كبير من الأبنية المحيطة بالميناء وسبب حريق وأضرار كبيرة.

ونشر ناشط فيديو بالقرب من مكان وقوع الإنفجار بعد وقوعه وقال إنه من مكان الإنفجار في دبي.

فيديو لي بعد انفجار #ميناء_جبل_على في #دبي والي سبب كان انفجار احد الحاويات pic.twitter.com/nOxUOOcA5Q — Bewar Botany🇮🇶 (@be15705) July 7, 2021

ولسع الدبور مقطع فيديو من قناة العربية ومقرها في دبي، وقال المذيع في تعليقه على الإنفجار الذي وقع في جبل علي إنه هجوم كبير على ذمة قناة العربية ولم يوضح هجوم من أي جهة.