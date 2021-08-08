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اللوبي الصهيوني في أمريكا يهاجم رشيدة طليب كلاكيت عاشر مرة (فيديو)

عش الدبابير
بواسطة وطن الدبور
اللوبي الصهيوني في أمريكا يهاجم رشيدة طليب
اللوبي الصهيوني في أمريكا يهاجم رشيدة طليب

الدبور – اللوبي الصهيوني كلاكيت عاشر مرة يهاجم من جديد البرلمانية رشيدة طليب في نفس الإتهامات المعلبة الجاهزة وهي معاداة السامية بسبب تعليقات لها أمام المؤتمر الوطني للاشتراكيين الديمقراطيين في أمريكا تتحدث عن “الأشخاص خلف الستارة” الذين يستغلون “بقيتنا” من غزة إلى ديترويت.

وانتقدت رشيدة طليب، وهي من أصل فلسطيني، النظام والهيكل “الذي صممه أولئك الذين يستغلون بقيتنا لتحقيق مكاسبهم الخاصة”. وقالت رشيدة طليب :” إذا نظرت خلف الستارة، في ميشيغان – الولاية التي تمثلها- أو في قطاع غزة، فإن نفس الأشخاص هم من يكسبون المال، إنهم يفعلون ذلك للسيطرة على الناس واضطهادهم، ولذلك يجب محاربة هذه الهياكل”.

وزعم اللوبي اليهودي أن طليب استخدمت مجازات معادية للسامية للتلميح إلى عصابة يهودية تسيطر على العالم من وراء الكواليس.

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ونشر جوناثان غرينبلات، رئيس رابطة مكافحة التشهير، تغريدة على تويتر قال فيها إنه من المروع سماع مزاعم “خلف الستارة” عن أولئك الذين يمنعون “فلسطين حرة” ويستغلون “الأمريكيين العاديين” من عضو في الكونغرس.

اللوبي الصهيويني يهاجم رشيدة طليب من جديد

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