هكذا تحرش حاكم نيويورك بمساعدته السابقة.. لاول مرة تشرح بالفيديو ما حصل معها

الدبور – هكذا تحرش حاكم نيويورك بمساعدته السابقة وعلى لسانها لأول مرة. حيث كشفت مساعدة حاكم نيويورك لأول مرة في مقابلة تلفزيونية كيف تحرش بها حاكم نيويورك عندما كانت تعمل في مكتبه. وقالت إنها قدمت شكوى رسمية لأول مرة عن الحادثة وطالبت بمعاقبته على الجرائم البشعة التي أرتكبها. فهذه أمريكا تعاقب المتحرش وليست الإمارات التي يصبح المتحرش فيها وزيرا للتسامح.

و أعلنت بريتاني كوميسو، مساعدة حاكم نيويورك أندرو كومو السابقة، أنها ستتحدث لأول مرة علنًا في مقابلة تلفزيونية تذاع، غدًا الإثنين، بعد تقديمها شكوى جنائية بزعم تحرشه بها داخل مقر العمل في مدينة ألباني، وطالبت بمحاسبته عن أفعاله.

وكوميسو واحدة من 11 امرأة اتهمن كومو، بالتحرش الجنسي، وفقًا لتقرير تحقيقات صدر عن مكتب المدعي العام للولاية، الأسبوع الماضي. ورفض كومو حتى الآن، دعوات واسعة النطاق تطالبه بالاستقالة، بما في ذلك من زملائه الديمقراطيين مثل الرئيس جو بايدن، لكنه ربما يواجه قريبًا إجراءات لعزله من منصبه من قبل مشرعي الولاية.

وقالت كوميسو -التي أشار إليها التقرير على أنها ”المساعد التنفيذي الأول“ لمحققي الولاية- إن كومو وضع يده على أماكن حساسة في جسدها، وقام بحضنها بقوة ومن ثم لمس أماكن حساسة وبعدها قبلها من ثمها. في أخطر ادعاء يواجهه الحاكم.

وقدمت كوميسو، الأسبوع الماضي، شكوى جنائية إلى مكتب كريج أبل قائد شرطة مقاطعة ألباني، الذي قال للصحفيين، يوم أمس السبت، إن مكتبه ومكتب المدعي العام في المقاطعة سيجريان تحقيقًا مستفيضًا قبل تحديد ما إذا كان من الممكن توجيه تهمة جنائية ب تحرش حاكم نيويورك بمساعدته السابقة.

تحرش حاكم نيويورك

وفي مقابلة مع ”سي.بي.إس نيوز“ و“ألباني-تايمز يونيون“، من المقرر بثها، صباح غدٍ الإثنين، قالت كوميسو إنها قدمت الشكوى لتحميل كومو مسؤولية أفعاله. وأضافت في مقتطفات بثتها شبكة ”سي.بي.إس“، اليوم الأحد: ”ما فعله بي كان جريمة، لقد انتهك القانون“.

من جانبه نفى كومو ارتكاب أي مخالفات، على الرغم من أنه أقر بأن سعيه إلى أن يكون حنونًا مع الأشخاص الذين يتعامل معهم، ربما جعل بعضهم لا يشعرون بالارتياح. وقالت محاميته ريتا جلافين للصحفيين، يوم الجمعة الماضي، إن رواية كوميسو ملفقة، مستشهدة برسائل بريد إلكتروني، وأدلة وثائقية أخرى، قالت إنها تقوض قصتها.

ويشغل أندرو مارك كومو، المولود في الـ6 من شهر كانون الأول/ديسمبر للعام 1957، منصب الحاكم الـ56 لولاية نيويورك، وذلك منذُ الأول من شهر كانون الثاني/يناير لعام 2011، وهو نفس المنصب الذي شغله والده، ماريو كومو، لمدة 3 فترات بين أعوام 1983 إلى 1994.

ووُلد كومو، وهو عضو الحزب الديمقراطي، في مدينة كوينز في مدينة نيويورك، وهو خريج جامعة فوردهام، وكلية ألباني للحقوق بجامعة يونيون في نيويورك.