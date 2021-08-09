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إعرض زوجتك وتفاصيل حياتك على يوتيوب واحصل على الملايين شاهد ماذا فعل يوتيوبر سوري

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بواسطة وطن الدبور
يوتيوبر سوري
يوتيوبر سوري

الدبور – أصبحت أسهل طريقة لجني الأموال وبدون دراسة وتعب وعمل ١٠ ساعات وأكثر وبدون رأس مال ممكن تخسره، هذا ما فعله يوتيوبر سوري.  فقط إعرض زوجتك وأولادك وحياتك الخاصة على موقع يوتيوب وتصبح بليلة وضحاها يوتيوبر تجني الآلاف وربما الملايين من الدولارات بدون جهد ولا تعب فقط من المشاهدات والإعلانات.

وفي آخر صرعات تصوير الأمور الخاصة للعامة، قام “يوتيوبر” سوري مشهور مع زوجته باستغلال إضاءة الأهرامات في مصر، للإعلان جنس مولودهما، وأثارا جدلا على مواقع التواصل.

وظهر الزوجان “سيامند” و”شهد” في فيديو نشراه عبر قناتهما على “يوتيوب” وهما يعلنان عن تحضيرات، قالا إنهما عملا عليها أياما طويلة، لإقامة حفل إعلان جنس مولودهما القادم عبر إضاءة الأهرامات، بحسب موقع “روسيا اليوم”.

ووقف الزوجان مع أصدقاء لهم على شرفة مطلة على تمثال أبو الهول وخلفه الأهرامات الثلاثة التي أضاءت عند غياب الشمس باللون الأزرق للدلالة على أن الجنين ذكر.

وادعى الزوجان أنّهما أول شخصين في العالم يعلنان جنس مولودهما عبر الأهرامات.

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الفيديو أثار حالة من الجدل بين متابعي وسائل التواصل الإجتماعي لأن الموضوع أصبح مملا أكثر من اللازم ومكرر. ولكن مثل تلك الفيديوهات تثير الكثير من متابعي يوتيوب فتحصل على مشاهدات عالية يجني صاحبها الكثير من الأموال التي على الأقل ستجعله يعيش حياة مريحة.

وقد تصل للبعض لجني الملايين، وأصبحت هذه العادة تجذب الكثير من الشباب خاصة لسهولة الحصول على الأموال. وغابت التقاليد الشرقية والعربية وغاب الدين عن الموضوع. فأسهل طريقة ومكررة في الوطن العربي هو تصوير الزوج لزجته في أوضاع مختلفة وعرض تفاصيل الحياة الخاصة للعامة.

فيديوي وتيوبر سوري حصل على ما يقارب ثلاثة ملايين مشاهدة في أقل من ٢٤ ساعة من بثه. وهذا يعني آلاف الدولارات في يوم واحد فقط.

فيديو يوتيوبر سوري

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