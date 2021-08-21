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زوج السعودية رهف القنون: يتهمها في شرفها: أنا لست والد ابنتها وتنام مع رجال آخرين كعادتها

عش الدبابير
بواسطة وطن الدبور
رهف القنون
رهف القنون

الدبور – اتهم زوج السعودية رهف القنون التي أثارت ضجة واسعة بعد هروبها من أهلها في السعودية وأصبحت حديث وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي لفترة طويلة، خصوصا بعدما تزوجت وأنجبت أبنتها ونشرت الكثير من الصور المثيرة للجدل. إتهمها زوجها مؤخرا ان ابنتها ليست منه بعدما أجرى فحص خاص.

وقال الكونغولي لوفولو راندي، زوج الشابة السعودية التي فرت إلى كندا والمثيرة للجدل، رهف القنون، أن فحص الحمض النووي “DNA” أظهر أن ابنتهما ريتا ليست من صلبه.

وقال راندي في رسالة دونها عبر خاصية القصص على موقع “إنستغرام”: “دائما ما رغبت بأن أعمل فحص DNA، لكن أحببت ابنتي كثيرا، كنت خائفا من خسارتها، لكن أمها كررت أنها لا تريد ابنتها والآن أفهم لماذا لا تريدها”.

وتابع: “لأنها تعلم أن الفحص سيخبرني أن ريتا ليست ابنتي وإنني سأتركها لهذا السبب لم ترد مني أن أجري الفحص. وبعدما أنهيت علاقتي معها بسبب كذبها أرادت رهف القنون مني أن أرعى ريتا بينما تذهب للحفلات وتنام مع رجال آخرين كعادتها”.

وأضاف: “كان لدي فضول كبير لإجراء الفحص ففعلت ذلك ووجدت أنها ليست ابنتي. أرسلت ل رهف القنون وأخبرتها عن الفحص فقالت إنها سعيدة إنني لست الوالد وإن ريتا ستكون بحال أفضل مع أب آخر غيري”.

وصرح: “لقد مرت أسابيع منذ أن أخبرتني رهف أنها تعرف والد ريتا الحقيقي، ريتا لم تعد تعيش معي بعد الآن، أفتقدها كثيرا. أنا فقط أدعو الله أن يراقبها ويحميها، سأضل أناضل من أجل حضانتها”.

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ويأتي ذلك بعدما تدخلت الشرطة الكندية، في مطلع يونيو الماضي، مع تصاعد الخلاف بين القنون وزوجها الكونغولي الذي أبلغ السلطات بشأن اختفاء ابنته على يد والدتها رهف.

وكانت رهف قد أعلنت، في 5 يونيو الماضي، أنها تركت ابنتها مع والدتها واتجهت في سفر خاص بها لأيام، بينما ظهر راندي في مقطع فيديو يعلن فيه فرارها وترك رضيعتها من أجل وضعها في ملجأ.

وفي الوقت الذي قالت فيه بعدها إنها عادت إلى المنزل كان زوجها في “بث مباشر” على “إنستغرام” يقول إن رهف هربت بطفلتهما بعد أن طلبت الخروج معها في نزهة قصيرة

وظهرت الشرطة في البث المباشر، حيث بدا أن الزوج تقدم بشكوى رسمية ضد رهف، وهو ما يشير إلى أن الزوجين مقبلان على خلافات عاصفة بشأن حضانة الطفلة.

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