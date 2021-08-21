شاهد مصرع فتاة تركية كانت ترقص وقت الأذان بعد سقوطها أثناء تصوير المقطع (فيديو)

الدبور – فيديو صادم إنتشر للحظة مصرع فتاة تركية كانت ترقص من فوق بناية عالية في إسطنبول وتصور المشهد لبثه على وسائل التواصل الإجتماعي، في وقت إنتشرت ظاهرة نشر الفيديوهات المختلفة على موقع يوتيوب لجني الاموال والشهرة.

ونقلت قناة الجزيرة مقطع الفيديو الصادم للحظة مصرع فتاة تركية كانت تعتلي سطح أحد البنايات في إسطنبول وتصور المقطع وهي ترقص وتقوم ببعض الحركات، وكان يسمع رفع أذان المغرب فيما يبدو في الصوت الخلفي حتى إنقطع البث لحظة سقوط الفتاة. وتم تداول المقطع بشكل كبير جدا في الساعات الماضية.

وتوفيت الشابة التركية كبرى دوغان (23 عاما)، إثر سقوطها من سطح بناء في منطقة إسنيورت بإسطنبول. وكانت دوغان في زيارة إلى منزل قريبتها، حيث صعدت برفقتها إلى سطح المبنى عند غروب الشمس، لتصوير مقطع فيديو، لكنها سقطت من الأعلى فجأة إثر انهيار المكان الذي كانت تقف عليه، لتفارق الحياة بعدها مباشرة.

مصرع فتاة تركية

شاهد مقطع فيديو للحظة مصرع فتاة تركية بعد سقوطها من سطح البناية. وحسب المصارد لا علاقة بصوت الأذان برقص الفتاة فقط صادفت رفع الأذان لحظة تصوير المقطع الذي كان للعب واللهو لا أكثر. ولبثه على مواقع التواصل الاجتماعي كما وصل الدبور.