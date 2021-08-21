إخبارية سياسية - لاسعة - لاذعة - حاقدة - غير محايدة

شاهد مصرع فتاة تركية كانت ترقص وقت الأذان بعد سقوطها أثناء تصوير المقطع (فيديو)

فيديوفيديولسعات
بواسطة وطن الدبور
مصرع فتاة تركية

الدبور – فيديو صادم إنتشر للحظة مصرع فتاة تركية كانت ترقص من فوق بناية عالية في إسطنبول وتصور المشهد لبثه على وسائل التواصل الإجتماعي، في وقت إنتشرت ظاهرة نشر الفيديوهات المختلفة على موقع يوتيوب لجني الاموال والشهرة.

ونقلت قناة الجزيرة مقطع الفيديو الصادم للحظة مصرع فتاة تركية كانت تعتلي سطح أحد البنايات في إسطنبول وتصور المقطع وهي ترقص وتقوم ببعض الحركات، وكان يسمع رفع أذان المغرب فيما يبدو في الصوت الخلفي حتى إنقطع البث لحظة سقوط الفتاة. وتم تداول المقطع بشكل كبير جدا في الساعات الماضية.

وتوفيت الشابة التركية كبرى دوغان (23 عاما)، إثر سقوطها من سطح بناء في منطقة إسنيورت بإسطنبول. وكانت دوغان في زيارة إلى منزل قريبتها، حيث صعدت برفقتها إلى سطح المبنى عند غروب الشمس، لتصوير مقطع فيديو، لكنها سقطت من الأعلى فجأة إثر انهيار المكان الذي كانت تقف عليه، لتفارق الحياة بعدها مباشرة.

مصرع فتاة تركية

 

اقرأ أيضاً

يوتيوبر شهير يوثق مشهد الرحيل قبل وفاته ويدفع الثمن غاليا لجني الأرباح… فيديو

تعرف على الملياردير المصري المزيف.. خدع نجمة تركية مشهورة بهدايا مغشوشة فحملت منه

مأساة وفاة طفلة كويتية في الحمام واتهام خادمة إثيوبية بقتلها

إقرأ أيضا: الإمارات ترفض الإفراج عن المعتقلة مريم البلوشي رغم انتهاء محكوميتها الظالمة

شاهد مقطع فيديو للحظة مصرع فتاة تركية بعد سقوطها من سطح البناية. وحسب المصارد لا علاقة بصوت الأذان برقص الفتاة فقط صادفت رفع الأذان لحظة تصوير المقطع الذي كان للعب واللهو لا أكثر. ولبثه على مواقع التواصل الاجتماعي كما وصل الدبور.

 

قد يعجبك ايضا
عش الدبابير

يوتيوبر شهير يوثق مشهد الرحيل قبل وفاته ويدفع الثمن غاليا لجني الأرباح… فيديو

الصورة أحلى

تعرف على الملياردير المصري المزيف.. خدع نجمة تركية مشهورة بهدايا مغشوشة فحملت منه

الصورة أحلى

مأساة وفاة طفلة كويتية في الحمام واتهام خادمة إثيوبية بقتلها

فيديو

شاهد سقوط فتاة في سلطنة عمان من أعلى قمة الجبل أثناء رياضة التسلق

فيديو

وفاة الناشط عبود العمري أثار حزن الشارع الأردني.. شاهد آخر فيديو له قبل وفاته بساعات

فيديو

سيدة سعودية ترتكب مجزرة لحق عدة أشخاص أثناء محاولتها ركن السيارة- فيديو

التعليقات مغلقة.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد