الفنانة السعودية نيرمين محسن تعلن ارتداء الحجاب من داخل المسجد النبوي الشريف (فيديو)

الدبور – الفنانة السعودية نيرمين محسن أعلنت عن إرتداء الحجاب من داخل المسجد النبوي الشريف، في مقطع فيديو بثته عبر حسابها على مواقع التواصل الإجتماعي وتم تداوله بشكل واسع.

وقالت نيرمين محسن في فيديو نشرته عبر حسابها في “سناب شاب” يوم السبت: “قبل أن أرجع الرياض أحب أقولكم من مسجد رسول الله أني قررت أتحجب.. الله يجعله خير لي في الدنيا والآخرة.. الله يغفر لنا ما مضى والله يتقبل منا كل الأعمال الحسنة في الماضي والحاضر”.

وأكدت محسن أن سبب اختفائها وابتعادها عن الأضواء، هو انشغالها مؤخرًا بالتفكير في اتخاذ هذا القرار، قائلة: “كنت حريصة أن أتخذ هذا القرار المهم بحياتي بعيدًا عن كل البشر”.

وشددت على أنه “لم يشاركها أي شخص في اتخاذ قرار الحجاب، والوحيدة التي أخبرتها أنها قررت ارتداء الحجاب بشكل نهائي كانت والدتها”.

ولم تذكر إن كانت ستستمر في عملها أم إنها ستعتزل عالم الفن بشكل نهائي. وردّت الفنانة السعودية نيرمين محسن، على بعض متابعيها الذي اتهموها بأنّها ارتدت الحجاب؛ لأجل اكتساب مزيد من الشهرة والأضواء وزيادة متابعيها في سناب شات. وقالت محسن على حسابها في سناب شات، إنها لا تريد اثارة الجدل حولها، مؤكدة انّها ارتدت الحجاب عن قناعة، وأنّها تستودع هذا الأمر عند الله الذي ألهمها إيّاه.

الفنانة السعودية نيرمين محسن تعلن إرتداء الحجاب