فلبيني في السعودية يتحدث بمقطع فيديو عن السعودية ويثير ضجة واسعة (فيديو)

الدبور – فلبيني في السعودية نشر مثطع فيديو قصير تحدث فيه عن الأوضاع في السعودية خصوصا مع الجائحة وانتشار فيروس كوفيد ١٩. وأثار ضجة واسعة داخل السعودية وفي منطقة الخليج لما جاء في حديث المقيم الفلبيني الذي نشر الفيديو على حسابه وتم تداوله من قبل النشطاء في السعودية.

ويقول فلبيني في السعودية في مقطع الفيديو المتداول: “الكثير منكم يسألني كم تدفع لي السعودية لأتحدث عنهم وعن بلادهم بصورة جيدة، دعوني أخبركم، نعم لقد دفعوا لي، دفعوا تكاليف فاتورة المستشفى لي، 9 أيام قضيتها في المستشفى بسبب كوفيد، كنت شبه ميت، ولكنني لازلت حيا لأنهم عالجوني مجانا واعتنوا بي بكل الوقت رغم أنني لست مواطنا سعوديا..”

وتابع المقيم في مقطع الفيديو: “أعطوني لقاح (كوفيد-19) مجانا، إن الأمور التي لا يمكنك تقديرها أنا أستطيع أنا لا زال لدي عمل وأقود سيارتي الخاصة في الوقت الذي يمر فيه العالم بأكمله بأزمات حتى في بلدي وبلدك ولكنك لا تعرف كيف تقدر الحسن والسيء..”

فلبيني في السعودية دفعوا لي لأتحدث

📌| مقيم فلبيني في حديث صريح : ” #السعودية دفعت لي لأتحدث .. ولكن لماذا لا تتحدث أنت” 🇸🇦#مملكة_الانسانية pic.twitter.com/Eoc9WlGyiD — عناد العتيبي 🇸🇦 (@ENAD_Alotaibi) August 22, 2021

وأعاد الأمير منصور بن سعد آل سعود نشر مقطع الفيديو على صفحته الرسمية بتويتر، بتعليق منقول مما يقوله المقيم، قال فيه كما لسع الدبور ما نصه: “مقيم هاجمه بعض متابعينه لحديثه عن السعودية وتقديره لها.. رد عليهم: – دفعوا لي تكلفة علاجي – أعطوني اللقاح مجانا – لدي عمل لديهم – أملك سيارة خاصة.. لدي كل هذا في السعودية بالوقت الذي يمر فيه كل العالم بأزمة اقتصادية فكيف لا أقدر هذا لها”.