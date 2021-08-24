شاب تحرش بسيدة مصرية ولكنه أساء الاختيار.. شاهد ماذا حصل له؟ (فيديو)

الدبور – شاب تحرش بسيدة مصرية ولكنها ليست كأي سيدة، وتحرش ليس كأي تحرش قام به الشاب من قبل، وربما سيكون آخر تحرش في حياته إلا إذا إعتاد على ردات الفعل التي حصلت له مع هذه الفتاة التي ألقنته درسا لن ينساه في حياته خصوصا بعد نشر مقطع الفيديو بشكل واسع على منصات وسائل التواصل الإجتماعي المختلفة وفضيحة الشاب المتحرش.

وفي مقطع فيديو لسعه الدبور، ظهرت إحدى السيدات ممسكة بطفل وحولها مجموعة من السيدات، ويوجهن وابلا من السباب والقذف لشاب يقف أمامهن لتحرشه بإحداهن، محاولات بذلك لفت انتباه المارة، حتى يساعدهن أحد الأشخاص في احتجاز المتحرش لحين وصول قوات الشرطة.

ويظهر في مقطع فيديو آخر لسعه الدبور أيضا، تجمع الأهالي حول المتحرش بينما يأتي زوج السيدة وينهال على المتحرش بزوجته بالضرب واللكمات قبل أن يتمكن المتواجدون في الشارع من إبعاده عنه، وتقوم سيدة بأحد العقارات في المنطقة بسكب ماء على المتواجدين في الشارع ليبتعدوا جميعا ويقتادوا المتحرش إلى قسم الشرطة.

وتنص التعديلات في قانون العقوبات المصري، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

شاب تحرش بسيدة مصرية