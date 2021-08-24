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شاهد فنان لبناني يهاجر إلى كندا ويعمل في محطة بنزين (فيديو)

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بواسطة وطن الدبور
فنان لبناني يهاجر إلى كندا
فنان لبناني يهاجر إلى كندا

الدبور – هذا هو حال لبنان، فنان لبناني يهاجر إلى كندا ليعمل في محطة بنزين هناك. في خبر صدم الجميع في لبنان والوطن العربي.

حيث فاجأ الفنان اللبناني أمير يزبك متابعيه وجمهوره، بعد أن ظهر في مقطع فيديو وهو يملأ خزان وقود إحدى السيارات بالبنزين، بعد هجرته وعائلته إلى كندا.

وقال يزبك: “هيدي أحلى من الفن، هيدي مصلحة درجة أولى، عم بشتغل بكندا عالمحطة، وشرف لإلي. في البلدان التي تحترم نفسها مثل كندا، من يريد أن يملأ خزان وقود سيارته كله له الحق بذلك”.

وعلّق أمير على المقطع بالقول: “شغّيل محطة بكندا أشرف من؟… بلبنان. ذليتوا الشعب الله يذلكن”… ما أثار ضجة كبيرة بين متابعيه.

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ونشر الفنان اللبناني مقطع فيديو آخر، ظهر فيه وهو يستخدم الدرّاجة الهوائية ويسير في شوارع كندا، وعلق بالقول: “أحلى حل بأزمة المحروقات”.

فنان لبناني يهاجر إلى كندا

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ويعاني لبنان من ضمن الأزمات الكثيرة التي تعصف به، أزمة كبيرة في الوقود منذ فترة طويلة. وقال حزب الله اللبناني إن ناقلة محملة بالوقود أرسلت من إيران في محاولة لتخفيف نقص الوقود الحاد الذي تعاني منه لبنان، وأشارت الرئاسة اللبنانية في وقت لاحق إلى أن الولايات المتحدة قررت مساعدة لبنان في توفير الكهرباء. وأوضح حزب الله أن شحنة الوقود الإيراني للبنان ستبحر يوم الخميس، وأضاف أن سفنا أخرى ستتبعها مستقبلا.

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