شاهد كويتي أصيب بصدمة في زيارته الى السعودية (فيديو)

الدبور – إنتشر على وسائل التواصل مقطع فيديو ل كويتي أصيب بصدمة في زيارته إلى السعودية عندما ذهب لتعبئة سيارته بالوقود.

وقال كويتي أصيب بصدمة في السعودية أن سيارته موديل 2015 وقال أن تعبئتها كلف 277 ريال سعودي وأضاف أن خزان الوقود كان به ربعه وليس فارغا تماما، مما يعني أن تعبئة الخزان بشكل كامل قد يتجاوز 300ريال سعودي وهو مبلغ كبير بالنسبة لدولة تعتبر من أكبر الدول المصدرة للنفط في المنطقة.

وقارن الأسعار في السعودية بالأسعار في دولته في الكويت وقال لدينا التعبئة الكاملة للخزان تساوي ما يقارب 130 ريال سعودي، مما يعني أن في السعودية أكثر من الضعف.

الناشط الكويتي الذي يغرد باسم كويتي حر نشر مقطع الفيديو وعلق عليه بقوله كما لسع الدبور ما نصه: “كويتي مصدوم من سعر البنزين في السعودية مقارنة في الكويت ، يعني اذا تفكر تروح #موسم_الرياض بالسيارة انصحك تكنسل الفكرة وتروح لندن او تركيا”

كويتي أصيب بصدمة في السعودية