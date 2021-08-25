الشاهين العماني يرد على إماراتي شتم سلطان عمان.. نحن من انشأنا مزابل في الثاني من ديسمبر 1971

الدبور – رد الشاهين العماني، الناشط المعروف من سلطنة عمان والذي يدافع عن وطنه ضد الهجمات المستمرة منذ سنوات من قبل الإمارات خاصة، وضد كل من يهاجم السلطنة ورمزوها، رد على إماراتي تهجم على السلطنة وعلى سلاطين السلطنة بتغريدة لسعها الدبور.

وقال الإماراتي الذي يضع علم الإمارات على حسابه على موقع تويتر ويغرد تحت اسم عصام الشيمي قال ما نصه كما لسع الدبور: “مقامك هههههههههههههههه المصطلحات اللي عندكم المقام الخالد الامبراطورية العظيمة الراسخة خف علينا يا جربوع ترى مقامك مزبلة”

ليرد عليه الشاهين العماني برد قوي كعادته أصاب الذباب الإمراتي النشط بصدمة، حيث قال له كما لسع الدبور: “أخي العزيز المزابل ضرورية للتخلص بشكل آمن من المخلفات والنفايات والقمامة ولنا الشرف ان نكون من اوائل الدول العربية التي انشأت مزابل تستوعب ذلك الكم في الثاني من ديسمبر ١٩٧١ لكنها ليست من مقامنا، بل مقام من يفضلها عن سبلة العرب كمكان للجلسة”

ويقصد الناشط العماني هو تاريخ تأسيس دولة الإمارات التي إنفصلت عن سلطنة عمان. ووافقت السلطنة وقتها على إنشاء دولة الإمارات حتى تتخلص من المشاكل الكبيرة والمستمرة والحروب الأهلية التي كانت بين عيال زايد أنفسهم في صراعهم على حكم القبيلة وقتها. مما ادى إلى عمليات إغتيال وإنقلابات كثيرة داخل الأسرة نفسها والعشيرة حتى إستولى زايد على الحكم وطلب مساعدة سلطنة عمان لجمع الإمارات السبع تحت دولة واحدة.

ضربة قوية من الشاهين العماني

أخي العزيز

المزابل ضرورية للتخلص بشكل آمن من المخلفات والنفايات والقمامة ولنا الشرف ان نكون من اوائل الدول العربية التي انشأت مزابل تستوعب ذلك الكم في الثاني من ديسمبر ١٩٧١

لكنها ليست من مقامنا، بل مقام من يفضلها عن سبلة العرب كمكان للجلسة https://t.co/Ty0qlex4Rw — 🦅 @_𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭🇴🇲 الشاهين (@_FALCON_01) August 25, 2021

يذكر أن الذباب الإماراتي ينشط في الفترة الأخيرة بالتشكيك بحساب الشاهين العماني، ويحاول بعد ان عجز عن التصدي له بالحقائق كما يفعل الشاهين إلى بث الفتنة بين الناشط العماني وشعب سلطنة عمان عن طريق الإستمرار بالتشكيك ان الحساب لا يمت لسلطنة عمان، فتارة هو حساب قطري وتارة هو حساب يمني في محاولات مستمرة لكي يفقد مصداقيته.

ولكن الكثير من أبناء السلطنة أكدوا ان الحساب هو حساب عماني، وقال أحد النشطاء حتى لو كان الحساب من خارج عمان ولو كان من المريخ يكفي إنه يكشف فضائحكم ويدافع بكل شراسة عن سلطنة عمان وتاريخها ورموزها.