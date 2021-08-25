شاهد منى زكي تقطع جميع صور زفافها مع أحمد حلمي لهذا السبب (فيديو)

الدبور – قطعت منى زكي جميع صور زفافها مع الممثل أحمد حلمي وتخلصت منها جميعها حسب ما قالت في لقاء لها. وشرحت منى زكى سبب تخلصها من الصور عن طريق تقطيعها بشكل كامل، ولم تحتفظ بأي صورة من حفل زفافها.

وقالت منى التي حلّت ضيفة على برنامج “صاحبة السعادة” إنها كانت منشغلة بتصوير فيلم “مافيا” قبل زفافها وكانت تشعر بالإجهاد الشديد ولم يعجبها شكل شعرها ولا المكياج الخاص بها، وهو الأمر الذي ظهر واضحا في صور زفافها لذا أرادت أن تتخلص منها.

وأشارت إلى أنها كانت تقضي شهر العسل بينما كانت منشغلة بتصوير “مافيا”، لذا عاهدت زوجها أن يعيدا صور زفافهما بعد مرور 20 عاما، لافتة إلى أنها كادت أن تقترب من هذه المدة، عكس زميلاتها من نفس الجيل.

وردت عليها مقدمة برنامج صاحبة السعادة الفنانة إسعاد يونس وهل هذا سبب لتقطيع جميع الصور؟ وقالت لا يوجد لديك أي صورة؟ قالت لا، لترد عليها ولا عند أصحابك فقالت لها موجودة في الإنترنت وفي كل مكان ولكنها لا تعجبني ولا أريد أن أنظر إليها.

منى زكي بالفيديو تتحدث عن تخلصها من جميع صور زفافها: