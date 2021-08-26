شاهد بالفيديو حال وزير القذارة حمد المزروعي بعد زيارة طحنون الإمارات لـ قطر

الدبور – حال وزير القذارة حمد المزروعي في مقطع فيديو يثبت الحالة التي وصل لها بعد زيارة طحنون الإمارات لدولة قطر ليستجدي موافقة الأمير تميم على عقد صلح مع الإمارات وطي صفحة الماضي، الزيارة التي أتت بعد توسط تركيا في الموضوع الذي كانت قطر ترفضه طول الفترة الماضية منذ عقد الصلح مع السعودية في قمة المعلا.

ورفض الأمير تميم عقد أي لقاء أو صلح كامل مع الإمارات في الفترة التي تلت الصلح مع السعودية و بن سلمان ولي العهد. وغادر طحنون الإمارات إلى تركيا والتقى الرئيس التركي أردوغان ووعد بإستثمارات بالمليارات مقابل عفو تركيا عن ما سبق والتوسط لدى حركة طالبان وقطر بعدما وجد عيال زايد أنفسهم بلا معيل.

ونشر وزير القذارة حمد المزروعي مقطع فيديو يمثل حالته هذه الأيام وما فعل بعدما قرار عيال زايد استجداء أمير قطر الصلح وطي صفحة الماضي بعد كمية الشر والقذارة التي خرجت من الإمارات ضد قطر والعالم الإسلامي والعربي بشكل عام، ووصلت إلى الأعراض والشتائم السوقية في حال لم يشهده العالم العربي من قبل.

ويظهر في مطقع الفيديو الذي لم يعلق عليه وزير القذارة حمد المزروعي، ونشره على صفحته على موقع تويتر، حيوان بحري وهو يدخل في قوقعته ويقفل الباب على نفسه، الأمر الذي شبهه النشطاء إنه حال وزير القذارة حمد المزروعي هذه الأيام تماما.

وزير القذارة حمد المزروعي ينشر فيديو عن وضعه

وكان قد وصل وفد إماراتي برئاسة طحنون بن زايد، إلى قطر الخميس، وكان في استقباله الأمير تميم بن حمد آل ثاني، بعد أيام من زيارة الأخير إلى تركيا. وطحنون هو مستشار الأمن الوطني لولي عهد أبوظبي محمد بن زايد. ويطلق عليه رجل الظل، حيث إنه المسؤول عن كل الدسائس والمؤامرات التي كانت تجري في الوطن العربي كله.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية “وام”، فإن الجانبين بحثا خلال اللقاء، “العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والمشاريع الاستثمارية الحيوية التي تخدم عملية البناء والتنمية والتقدم وتحقق المصالح المشتركة للبلدين”. ولكن في حقيقة الأمر هي زيارة استجداء وطلب من قطر لطي صفحة الماضي وطلب مساعدتها في عدة أمور علقت بها الإمارات خصوصا بعد رحيل رجلهم في البيت الأبيض ترامب.