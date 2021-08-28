الأمير علي بن الحسين برر نشر صورة ركبته العارية ويا ليته لم يبرر كلاكيت 21!

الدبور – برر الأمير علي بن الحسين بتغريدة جديدة له وقوفه مع لاعبة السلة الأردنية روبي التي أثارا ركبتها العارية حالة من الجدل مستمرة حتى كتابة هذا الخبر. وكأن ركبة روبي العارية هي أم المشاكل التي يعاني منها الأردن وبإظهارها على شاشة التلفزيون الأردني تنحل كل المشاكل. فكيف لنا في عام ٢٠٢١ لا نظهر ركبنا العارية على شاشة التلفزيون. ما كل هذا التخلف والرجعية كما قالت روبي بعد حرمان ركبتها العارية من الظهور للعامة.

و اعتبر الأمير علي بن الحسين، أن بعض ردود الأفعال على حادثة “ركبة روبي” العارية وهي كابتن منتخب السلة الأردني بدت مضحكة بالنسبه إليه، مشيرا إلى أن بعض ردود الأفعال الأخرى كانت محزنة إلى حد كبير.

وحاول الأمير علي في وصلة تضامنية جديدة يوضح و يشرح فيها موقفه من قصة حادثة بنطال الجينز الممزق لكابتن منتخب السلة بتذكير الرأي العام بأنه ناضل لمدة عامين في أروقة ومحافل الرياضة الدولية حتى يتم الاعتراف باللاعبة المسلمة المحجبة، مشيرا إلى أنه لا يعرف إلا الأردن الذي يسمح بالتعدد والتنوع ويحترم هويات الأفراد وطريقتهم و خياراتهم خصوصا في ارتداء ملابس. وقال الأمير على “هذا هو الأردن الذي أعرفه ولا أعرف غيره”.

الأمير علي بن الحسين برر نشر صورة ركبته العارية



تبرير وتوضيح الأمير علي بن الحسين زاد من حالة الجدل والغضب على مواقع التواصل الإجتماعي، وبل أعاد موضوع ركبة روبي للنقاش من جديد. وعلق البعض على تغريدة الأمير علي بن الحسين بقوله يا ليت الأمير الهاشمي لم يبرر ما نشره ووقوفه مع ركبة روبي بهذا الشكل وبهذه القوة.

ركبة روبي أهم من الفقراء في الأردن

وبدأ سيل من التعليقات يحاول تذكير الأمير بأهمية التضامن مع الفقراء في بلاده أيضا ومنهم عائلة من خمسة أفراد مصابين بإعاقات ويموتون ببطء في منطقة الأغوار وهي عائلة منكوبة تابعها الرأي العام بكثافة. وعلقت ناشطة أردنية بقولها ما نصه كما لسع الدبور: “طيب دام علينا أن نتقبل الرأي و الرأي الأخر سموك ليه ما تقبلتوا رأي الأمير حمزة؟ ليه ما تقبلتوا رأي أسامة العجارمة؟ طيب بلاش هالاثنين ليه ما بتتقبلوا آراء الحراكيين والمعارضة السلمية؟ طيب ليه طلعت لنا الدولة بالدوريات الإلكترونية؟ يا ريت تتقبل الأسئلة”

وعلق أستاذ جامعي على تغريدة الأمير علي بن الحسين بقوله كما لسع الدبور: “رموز تيار الدولة المدنية دافعوا عن بنطلون الجينز الممزوع من عند الركبة واعتبره علامة تقدم ورقي واعتبروا أن من يخالفهم هو داعشي، وهم ينادون بالديمقراطية بالاردن ويؤيدون الاستبداد بسوريا! الحمدلله انهم بالاردن لا يتجاوزون حمولة باص كوستر ولن تغير صيحاتهم المجتمع”

سروال جينز الكابتن في منتخب كرة السلة روبي حبش كان قد أثار ضجيجا واسع النطاق في المشهد السياسي والرياضي والتواصلي الأردني حيث حفلت شبكات التواصل بنقاشات تفصيلية لتلك الحادثة التي بدأت مع إعلان كابتن حبش عدم السماح لها بدخول مقر ادارة التلفزيون الرسمي بسبب بنطال جينز ممزق كانت ترتديه. واعتبرت حبش أن ذلك التصرف يسيء إلى حريتها الشخصية وأشارت إلى أن أحد اللاعبين دخل أمامها وهو يرتدي سروالا رياضيا قصيرا.

لاحقا، قرر الأمير علي التضامن مع حبش وبطريقته الخاصة فارتدى سروال جينز ممزقا من جهة الركبة والتقط صورة ونشرها تضامنا لكن الآراء التي اندفعت بقوة عبر منصات التواصل انتقدت هذا النوع من التضامن من جهة الأمير، إلا أنه تمسك بموقفه وحاول تفسيره للرأي العام، مشيرا إلى أن بعض ردود الأفعال كانت محزنة إلى حد كبير. وقال إن القصد له علاقة بطبيعة الأردن والأردنيين والتنوع الحضاري فيه، مؤكدا بنفس الوقت ضمنيا على حق اللاعبة حبش بارتداء ما تراه مناسبا لها ما دام لا يخالف المعايير في بعدها القانوني.

معك يا روبي! pic.twitter.com/Pn0ybJ4NjK — Ali Al Hussein (@AliBinAlHussein) August 26, 2021

إدارة التلفزيون اوضحت أن لديها معايير لارتداء الملابس أمام الكاميرات وهي معايير تتبع المؤسسة وبالتالي لم يكن منع اللاعبة من دخول مقر التلفزيون بعد الإعلان عن الرغبة في استضافتها في أحد البرامج له أهداف شخصية، وله علاقة بفرض أي نوع من الملابس على ضيوف التلفزيون لكن المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون لديها معايير واللاعبة روبي حبش خالفت هذه المعايير.