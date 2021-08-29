ميريام فارس تتعرى احتفالا بعيد زواجها السابع (فيديو)

الدبور – لم تجد اللبنانية ميريام فارس​ طريقة للإحتفال بعيد زواجها السابع إلا بالظهور بمقطع فيديو جريئ جدا وهي شبه عارية، لتخبر متابعيها والعالم إنها مازالت تعيش قصة حب لم تنتهي بعد سبع سنوات من الزواج.

وإحتفلت الفنانة اللبنانية ​ميريام فارس​ بمناسبة الذكرى السابعة لزواجها من رجل الأعمال الأمريكي ذي الأصول اللبنانية، ​داني متري​، من خلال جلسة تصوير برفقة العائلة.

ونشرت ميريام عبر صفحتها الخاصة على موقع “إنستغرام” مقطع فيديو، يتضمن صوراً من جلسة تصوير على أحد الشواطئ، وعلقت عليه قائلة: “7 سنوات من الحب الذي لا نهاية له .. ذكرى زواج سعيدة”.

وظهرت ميريام بإطلالة صيفية جريئة وجذابة، حيث ارتدت فستانا باللون الأبيض المنقوش بدوائر ذهبية، ومفتوح بطول الصدر، وبفتحة أيضًا بطول الساق.

وقد لاقى الفيديو إعجاب المتابعين، الذين تمنوا لها دوام السعادة والحب.

ويذكر، أن ميريام فارس تزوجت من داني متري عام 2014، بحضور 14 شخصاً فقط، وفي سرية تامة، بعيداً عن وسائل الإعلام، وقد أنجبت منه ولدين، هما جايدن وديف.

ميريام فارس​ تتعرى احتفالا بعيد زواجها السابع