تعرف على آخر جندي أمريكي غادر أفغانستان وانتشرت صورته في الإعلام الأمريكي

الدبور – إنتشرت على وسائل الإعلام الأمريكية صورة آخر جندي غادر أرض أفغانستان، فمن هو؟ هذا ما نشرته القوات الأمريكية بتغريدة على موقع تويتر صورة لآخر جندي وعلقت على الصورة بمعلومات عن الجندي الذي إنتشرت صورته حتى في مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.

وقد شارك الجيش الأمريكي صورة لآخر جندي أمريكي وهو يغادر كابول، في نهاية حرب استمرت 20 عاما في أفغانستان.

ويظهر الميجور جنرال كريس دوناهيو قائد الفرقة 82 المحمولة جوا، وهو يستقل الطائرة فى وقت متأخر من يوم الاثنين خارج مطار حامد كرزاي فى كابول فى صورة من كاميرا رؤية ليلية .

وعلقت القيادة المركزية الأمريكية في تغريدة على تويتر لسعها الدبور بالقول: “صورة لـ اللواء في الجيش الأميركي “كريس دوناهيو”، قائد الفرقة المجوقلة الـ 82، والذي يعتبر اخر عنصر من القوات الأميركية يغادر أفغانستان. وبمغادرته تم استكمال المهمة الأميركية (لإجلاء المواطنين الأميركيين، والأفغان من حاملي تأشيرة الهجرة الخاصة، بالإضافة الى الأفغان المعرضين للخطر)”.

وتم الانتهاء من الانسحاب النهائي للقوات الأمريكية من مطار كابول يوم الإثنين.

وأقلعت آخر طائرة عسكرية أمريكية قبل دقيقة من منتصف ليل الاثنين/الثلاثاء بالتوقيت المحلي، من العاصمة الأفغانية.

وكان هناك أكثر من 100 ألف فرد من القوات الدولية منتشرين في البلاد في بعض الأحيان.

وسجلت الولايات المتحدة أكبر خسائر من بين جميع الدول التى أرسلت قوات إلى هناك، حيث لقي أكثر من 2460 جنديا أمريكيا حتفهم خلال أطول حرب خاضتها بلادهم.

آخر جندي أمريكي غادر أفغانستان